РФ запустила по Украине 25 ракет, сбить удалось не все: в Воздушных силах рассказали детали

Российские захватчики запустили около 15 ракет по Киеву.

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Российские оккупанты ночью запустили по Украине 25 ракет/ Минобороны РФ, Telegram МВД Украины

Российские захватчики в ночь на вторник, 9 мая, запустили по Киеву около 15 ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. В КМВА отметили, что это уже пятая воздушная атака по Киеву с начала мая.

"Это проявление настоящего культа "Победобесия" – со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!", – отметил глава КМВА Сергей Попко.

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Также он рассказал, что ночную атаку военные страны-агрессора России провели с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Напомню, что накануне оккупанты намеренно задействовали рекордное количество "Shahed" чтобы выявить и максимально истощить ПВО Киева. Но, как и на фронте, планы агрессора провалились. Выпущенные крылатые ракеты, вероятнее всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей. Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично", – отметил Попко.

Он сообщил, что, по предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятка вражеских воздушных целей. Украинская ПВО не допустила попаданий. Предварительно обошлось без жертв и серьезных разрушений вследствие падения обломков. Информация уточняется.

Оккупанты в целом запустили по Украине 25 ракет

В то же время в Воздушных силах ВСУ сообщили, что украинская ПВО уничтожила в небе Украины 23 ракеты. Всего российские оккупанты запустили по территории нашего государства 25 ракет.

"Около 22:00 часов 8 мая с носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр", которые направил на восточные регионы страны. Все восемь – уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны воздушное командование "Восток". Уже ближе к 04:00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95МС (район Каспия). Силами и средствами противовоздушной обороны воздушное командование "Центр" уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушное командование "Юг", – рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты запустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. Из этого количества 23 были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Ракетный удар РФ по Украине 9 мая

Напомним, утром 9 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работали силы ПВО.

По предварительным данным КМВА, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется. Кроме того, в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Массированная атака дронов на Украину в ночь на 8 мая

Ночью, 8 мая, в Киеве прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В результате ночной атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что в результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили.

После этого стало известно, что обломки одного из беспилотников пробили стену в жилом доме Святошинского района Киева. Кроме этого, обломки повредили также припаркованные рядом автомобили и проезжую часть. Из-за падения частей дрона пять человек были травмированы.

Силы противовоздушной обороны сообщили, что в ночь на 8 мая уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которыми враг атаковал нашу страну. Все эти БПЛА российские захватчики запускали в сторону украинской столицы.

Кроме этого, ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами типа Х-22. Ракеты оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Смотрите видео о том, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал о том, как ВСУ сбивают ударные дроны РФ:

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