'Самое страшное – это повторять ошибки': президент Чехии сравнил действия Путина с нацизмом Гитлера

Лидер Чехии отметил, что государство-оккупант устроило в Украине войну, разрушения от которой сопоставимы с масштабами Второй мировой.

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Президент Чехии сравнил действия Путина с нацизмом Гитлера / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, Офис президента

Из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора России на территорию Украины уровень разрушений нашего государства сопоставим с теми, что были во времена Второй мировой войны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует издание České noviny.

"Страна, имя которой имели основные силы, участвовавшие в освобождении Чехословакии, то есть Первый, Второй и Четвертый Украинские корпуса, сегодня сама является объектом агрессии со стороны одного из тогдашних государств-победительниц – России", - сказал Павел.

Лидер Чехии отметил, что государство-оккупант устроило в Украине войну, разрушения от которой сопоставимы с масштабами Второй мировой.

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Он добавил, что уже тогда война началась с указания на неуважение к правам национального меньшинства и призывов к отделению территории, было давление с требованием уступить часть страны в обмен на отказ от начала войны. Он напомнил о бывшем Мюнхенском соглашении, когда Чехословакии пришлось отказаться от части территории.

"Самое страшное в истории – это не учиться и повторять те же ошибки. Я очень горжусь тем, что Чехия с первых дней очень интенсивно поддерживает Украину", - добавил Павел.

Поддержка Чехии

Напомним, Чехия помогала Украине с поставками вооружений вовсю, но сейчас осталось уже немного вариантов для новой помощи. Президент Чехии отметил, что они передали все, что могли.

В связи с этим президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО.

Вместе с тем Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать больших потерь. По мнению чешского лидера, второго шанса провести контрнаступательную операцию у Сил обороны Украины в этом году не будет. Президент Чехии подчеркнул, что Киев не может позволить себе провал контрнаступления.

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