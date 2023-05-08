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Россияне изрядно запаниковали: на улицах Москвы появились загадочные метки

Алина Дембицкая
8 мая 2023, 23:18 обновлено 8 мая, 23:18
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Очевидно, беспокойство москвичей увеличилось из-за недавних взрывов возле Кремля.
метки в Москве
На улицах Москвы появились загадочные метки / Коллаж: Главред, фото: Telegram Александра Цаплиенко

Вечером 8 мая на улицах Москвы появились красные метки в виде крестов. В связи с этим у граждан страны-агрессора России началась невероятная истерика. Они изрядно боятся возможной "бавовны".

Как отметил журналист Александр Цаплиенко, накануне 9 мая кто-то решил высмеять россиян и нанес на проезжие части дорог и у тротуаров красные метки. Именно такими метками в начале полномасштабной войны российские захватчики пытались запугать украинцев. Теперь россияне жалуются в раздумьях, идти ли им на парад по случаю Дня Победы над нацистской Германией.

"В Москве сходят с ума из-за красных крестиков, появившихся по городу. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", - отметил Александр Цаплиенко.

видео дня

Очевидно, беспокойство москвичей увеличилось из-за недавних взрывов возле Кремля.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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