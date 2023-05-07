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Си Цзиньпин разозлился на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала": эксперт удивил подробностями

Алина Дембицкая
7 мая 2023, 22:32 обновлено 7 мая, 22:32
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Эксперт подчеркнул, что сейчас очень радуются генералы США и все те страны, у которых на вооружении уже стоят американские системы ПВО.
Сергей Фурса, ЗРК Patriot
Си Цзиньпин разозлился на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала" / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Сбивание вражеской ракеты "Кинжал" украинской ПВО произошло впервые с начала полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины и вызвало большой резонанс, вызвав возмущение в Китае. Об этом рассказал экономист Сергей Фурса.

Как отметил эксперт, это впервые столкнулись западные системы ПВО и "новейшее суперзвуковое оружие Судного дня от Москвы".

"И западные технологии одержали победу. Оказалось, что российское супероружие не такое уж и супер. А им же Путин пугал весь мир. Все почти как с российской армией, самое страшное в которой – рожа Пригожина и российских генералов", - говорит Фурса.

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По его словам, сейчас очень радуются американские генералы и все те страны, у которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия.

"Последние радуются еще больше, потому что все другие страны, которые покупали российские средства ПВО сейчас побегут делать заказы. Так что не надо переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть у демократов, но больше все же у республиканцев, умеют считать деньги", - отметил Фурса.

В то же время эксперт отметил, что китайцам не нравится то, что российские ракеты удается сбивать. Из-за этого они очень злы на российского диктатора Владимира Путина.

"Есть очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина также. Потому что китайцы в последнее время щеголяли разработками своего супер сверхзвукового оружия. И потому что в Тайване на вооружении стоят "Патриоты". Много-много "Патриотов". А теперь будет еще больше. И теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер-пупер сверхзвуковой ракетой на получится. И перспектива маленькой победоносной войны против Тайваня отдаляется еще дальше. И благодарить за это надо Путина. А так все хорошо начиналось для товарища Си...", - подчеркнул Фурса.

ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал"

Как сообщал Главред, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сумели уничтожить гиперзвуковую ракету российских оккупантов Х-47 "Кинжал". Это произошло в ходе ночной атаки, 4 мая. Российскую гиперзвуковую ракету Кинжал удалось сбить благодаря американским комплексам ПВО Patriot.

В то же время представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что пока не стоит радоваться первому сбитию ракеты "Кинжал" с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot, ведь Украине нужно больше таких систем, чтобы иметь возможность защитить украинские территории от баллистических ракет. Также Игнат подчеркнул, что россияне слишком рано узнали об успешном использовании украинцами ЗРК Patriot для сбивания ракеты "Кинжал". По его словам, стоило бы обнародовать такую информацию позже.

Напомним, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем ПРО Patriot. Он поблагодарил Германию, США и Нидерланды за оказанную помощь и добавил, что теперь украинское небо становится более безопасным.

Смотрите видео Главреда о том, как Си Цзиньпин внезапно предал Путина и поддержал резолюцию ООН:

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