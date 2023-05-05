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Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для Украины

Алина Дембицкая
5 мая 2023, 00:30 обновлено 5 мая, 00:47
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Эксперт подчеркнул, если бы Украина имела истребители F-16, то могла бы завоевать преимущество в воздухе. И именно поэтому сейчас так много говорят о самолетах.
Александр Мусиенко, ВСУ
Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Минобороны РФ

В стране-агрессоре России есть много самолетов и вертолетов, а потому она имеет возможности наносить удары по украинским городам хоть и небольшим количеством ракет, но дальнобойных. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Является ли этот фактор определяющим во время проведения украинского контрнаступления? И да, и нет, потому что Россия будет применять авиацию, но при наличии противовоздушной обороны мы можем ее просто уничтожать. Например, деоккупировали Херсон - разве часто над правобережной частью летает российская авиация? Нет, они применяют авиационные бомбы, но сами не летают. Так же и здесь: чем больший плацдарм мы отвоюем, то есть чем больше освободим нашей территории, тем больше у нас будет средств для продвижения как сухопутных войск, так и воздушных сил. Соответственно, так мы будем уничтожать авиацию врага, а также его крылатые ракеты и другое вооружение", - рассказал Мусиенко.

Как отметил эксперт, если бы Украина имела истребители F-16, то могла бы завоевать преимущество в воздухе. И именно поэтому сейчас так много говорят о самолетах.

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"Но будут ли у нас самолеты во время этого контрнаступления? Думаю, что нет, мы будем действовать исходя из тех средств, которые у нас есть. В целом нам нужно делать акцент на следующих вещах: оценка разведывательной информации и ее максимальное получение из разных источников. Как следствие из этого, быстрое и решительное принятие решений. Еще один пункт - маневренность украинских войск и постоянное их движение. Также это деятельность наших спецназовцев ССО и разведки в тылу врага, осуществление подрывной деятельности и диверсионной работы. Ну и мотивация, вера и поддержка. Это - то, что играет в нашу пользу, и благодаря чему мы должны действовать", - сказал он.

По словам Мусиенко, Украине, очевидно, придется компенсировать элементы авиации средствами противовоздушной обороны для противодействия вражеской авиации. А относительно наземных целей Украине еще нужно вести переговоры с партнерами, чтобы нарастить поставки снарядов и дальнобойного оружия.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это - на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это - суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители - это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

Смотрите видео Главреда о контрнаступлении украинских военных:

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