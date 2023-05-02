Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - Мусиенко

Как только украинские войска будут на перешейке возле Крыма, в РФ начнутся внутренние процессы, которые создадут окно возможностей для ВСУ.

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Россия будет пытаться создать из Севастополя пропагандистский миф о "великой крепости" - Александр Мусиенко / Главред

В течение последних дней в оккупированном страной-агрессором Россией Крыму становится все более неспокойно. Несмотря на то, что Россия постоянно хвастается работой ПВО на полуострове, в Крыму участились пожары на военных объектах и "атаки беспилотников".

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как Россия будет пытаться удержать Крым, почему она попытается политически превратить его в Гонконг, как долго россияне смогут держать Крым в случае блокады и для чего РФ хочет отойти от Бахмута.

Некоторые западные аналитики считают, что российская армия не готова к контрнаступлению ВСУ, в частности, из-за постоянных изменений военного руководства. Как бы вы оценили готовность российской армии и соглашаетесь ли с такими оценками?

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Что касается контрнаступления и подготовки, то насколько враг готов и как будет продвигаться контрнаступление покажут исключительно боевые действия. Сегодня мы действительно можем констатировать, что Россия делает основные акценты в обороне на классические подходы – окопы, траншеи, "пирамидки" Пригожина, чтобы препятствовать ими движению техники, минные поля, блиндажи, рвы. А также на расположение огневых пунктов, которые будут давать возможность врагу защищенно вести огонь в тех или иных местах. Далее они делают акцент на наличии обычного оружия, артиллерии, как реактивной, так и ствольной, которая будет давать возможность российским войскам препятствовать нашему контрнаступлению.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду о действиях РФ в Крыму

Является ли создание Россией защитных сооружений элементами, которые создают нам преграды, а также эффективность таких сооружений измеряется следующими вещами. Во-первых, незаметным их созданием, чтобы была возможность создавать какие-то засады. Во-вторых, иметь силы, ресурсы и средства рассредоточить силы по этим защитным линиям в таком количестве, чтобы они были примерно одинаковыми, потому что никто не знает, где именно будет основное направление украинского удара. Это может быть прощупывание линии обороны, враг может думать, что это разведка боем, а это уже могут быть именно наступательные действия и прорыв сразу на нескольких направлениях. Но, понимаете, тогда они не смогут противодействовать.

При наличии хороших разведывательных средств (а с помощью наших партнеров у нас есть возможности к проведению разведки как спутниковой, так и из других источников, которые дают возможность установить месторасположение основных оборонительных линий армии РФ) мы их видим, как на ладони. Мы с коллегами делали для Reuters анализ на основании открытых данных, и даже он дает возможность увидеть, где они располагаются. Поэтому это тоже нам в актив.

Также Россия делает акцент на свою артиллерию. Они думают, что выставят свою артиллерию и смогут защищаться.

Если говорить о превосходстве России, как говорил Владимир Зеленский, в воздухе. Насколько это преимущество для нас критично и насколько эти обстрелы, которые в последние дни происходят с самолетов, ухудшают нашу ситуацию?

Обстрелы в любом случае ее усугубляют. Это однозначно, потому что гибнут гражданские люди – женщины, дети, мужчины. Мы видим то, что произошло в Умани, Павлограде, где произошли большие разрушения жилых домов. Все это, конечно, вызывает определенные препятствия. Имеет ли это определяющее значение на театре военных действий? Нет, но это, безусловно оказывает влияние, потому что у России есть больше самолетов, военных вертолетов и возможностей (к сожалению, в отличие от нас) наносить удары хоть и небольшим количеством ракет, но дальнобойных.

Является ли этот фактор определяющим во время проведения украинского контрнаступления? И да, и нет, потому что Россия будет применять авиацию, но при наличии противовоздушной обороны мы можем ее просто уничтожать. Например, деоккупировали Херсон - разве часто над правобережной частью летает российская авиация? Нет, они применяют авиационные бомбы, но сами не летают. Так же и здесь: чем больший плацдарм мы отвоюем, то есть чем больше освободим нашей территории, тем больше у нас будет средств для продвижения как сухопутных войск, так и воздушных сил. Соответственно, так мы будем уничтожать авиацию врага, а также его крылатые ракеты и другое вооружение.

Помогла бы нам авиация, если бы у нас был F-16, в завоевании превосходства в воздухе? Безусловно, и именно поэтому так много говорят о самолетах. Но будут ли у нас самолеты во время этого контрнаступления? Думаю, что нет, мы будем действовать исходя из тех средств, которые у нас есть. В общем, нам нужно делать акценты на следующие вещи: оценка разведывательной информации и ее максимальное получение из разных источников. Как следствие из этого, быстрое и решительное принятие решений. Еще один пункт - маневренность украинских войск и постоянное их движение. Также это деятельность наших спецназовцев ССО и разведки в тылу врага, осуществление подрывной деятельности и диверсионной работы. Ну и мотивация, вера и поддержка. Это - то, что играет в нашу пользу, и благодаря чему мы должны действовать.

Что касается оружия, то нам, очевидно, придется компенсировать элементы авиации средствами противовоздушной обороны для противодействия вражеской авиации. А по наземным целям нам нужно вести переговоры с нашими партнерами, чтобы наращивать поставки снарядов и дальнобойного оружия.

Вы упомянули об артиллерии. Хотела сразу спросить - учитывая то, что сейчас происходит, например, в Бахмуте как одной из горячих точек на фронте, и там много применяется именно артиллерии. Насколько вероятно, что россияне отойдут из Бахмута в ближайшие дни, как об этом говорит Пригожин, и если они отойдут, как это отразится на артиллерийских обстрелах прилегающих к Бахмуту городов?

Все, что происходит в Бахмуте, надо воспринимать как контрнаступательные действия. Дело в том, что российское наступление захлебывается. Кстати, если мы говорим о том, как Россия пытается противодействовать украинскому контрнаступлению, то их наступательные действия в Бахмуте именно об этом. Чем дольше продолжаются боевые действия под Бахмутом, тем больше, по мнению врага, это откладывает украинское контрнаступление. И наоборот, чем быстрее начнется контрнаступление ВСУ, тем быстрее это снимет давление на нашу группировку под Бахмутом, это прямозависимые вещи.

Может ли враг отойти от Бахмута? Элемент такой тактики он может применить, чтобы пытаться вытянуть наши силы, создать там ловушку. То есть для того, чтобы мы перебросили туда возможное подкрепление, дополнительные резервы и потом снова навязать нам боевые действия на выгодных для них точках. Бахмут для РФ - абсолютно выгодная точка, которую они выбрали для интенсификации боевых действий. Это гораздо более выгодная для них позиция, которая для них ничего не стоит, но которую они воспринимают с точки зрения борьбы с украинской армией ради вытягивания как можно большего количества наших сил, чтобы мы не наступали на более угрожающих для них направлениях.

Поэтому с этой точки зрения они могут пойти на любой элемент хитрости, в частности на отступление, чтобы заманить ВСУ в ловушку или, наоборот, усилить давление. То есть чтобы эта битва продолжалась, Украина концентрировала там определенные силы, и это бы отсрочивало определенные контрнаступательные действия. Но все это уже о контрнаступлении украинских войск, это не этап наступления российских войск на Востоке, о котором мы говорили с начала февраля, а именно подготовительный этап контрнаступления ВСУ.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко-блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации " Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

А как насчет российской артиллерии – как с ней бороться?

Во-первых, контрбатарейной борьбой, то есть поражением нашими средствами артиллерии, учитывая преимущество в дальности на несколько километров. Во-вторых, дронами-камикадзе, то есть беспилотниками, которые могут точечно ее уничтожать. В-третьих, авиацией, которая время от времени наносит удары по скоплению сил противника. То есть мы должны делать все теми возможностями, которые у нас есть, теми бомбардировщиками Су-24 или штурмовиками Су-25. И еще одно – проведение диверсий в тылу врага. Плюс уничтожение складов со снарядами и боеприпасами, потому что без своевременного подвоза БК любая артиллерия сами по себе теряют значение на линии фронта.

Если россияне, как вы сказали, прибегнут к тактике частичного ухода из Бахмута, есть ли у них какой-то другой приоритетный город, где они могут навязать нам бои?

В принципе, точки уже очерчены, ничего нового не будет. Они пытались расширить линию фронта, ведь российское наступление начиналось широкой линией фронта. Хочу напомнить, что россияне начали его от крайней северной точки На Востоке возле Купянска на Харьковщине и Угледара на Донетчине как крайней южной точки. Также они пытались проводить разведку боем и наступать на Запорожском направлении, однако наши силы дали мощный отпор. Сейчас РФ сужает фронт - они, например, уже приостановили наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях. Там продолжаются интенсивные обстрелы, но они не ведут непосредственных штурмовых действий. То есть они концентрируются на трех направлениях – Бахмут, Марьинка и Авдеевка. И думаю, что сейчас у них вряд ли хватит потенциала для расширения линии фронта. Плюс украинское контрнаступление не даст им этого сделать – инициатива будет постепенно переходить на нашу сторону, и уже мы будем навязывать РФ точки и направления.

В последнее время очень много разговоров о возвращении Крыма военным путем. Неоднократно встречала у экспертов мнение о том, что достаточно перебить Крымский мост и оборона РФ на полуострове может посыпаться. Как, по-вашему, могут вести себя россияне в случае, если ВСУ подойдут к перешейку и существенно повредят мост? То есть когда они окажутся в определенной ловушке и им некуда будет убегать, что они будут делать?

Отчасти это тот план Ходжеса, который он показывал и говорил, что надо подойти к Крыму, наносить удары по военным объектам оккупантов в Крыму плюс перебить мост для того, чтобы у них не было нормальной логистики. Конечно, это имеет смысл и так нужно действовать, когда мы туда подойдем. И цель, которая при этом ставится – ультиматум, при котором Россия выводила бы свои войска с территории Украины, потому что иначе они будут уничтожены в боях. Думаю, с этой целью это и нужно делать.

Что касается военной составляющей таких действий, то осаду Крыма можно и нужно делать. Но надо учитывать, что это может занять несколько месяцев. Не забывайте, что Россия имеет возможности подвозить ресурсы в Крым морским путем, из порта Новороссийск и других. То есть они еще будут иметь возможность что-то транспортировать кораблями. Конечно, это не те возможности, которые можно завезти через мост, но подвезти какое-то оружие, продовольствие или другие средства для поддержки своего контингента по крайней мере в Севастополе и создать из него пропагандистский миф о "великой крепости" они смогут. И это может занять некоторое время, потому что они будут там держаться. Но при условии, что мы разовьем нашу составляющую и по надводным дронам, и по другим средствам поражения и будем доставать до Севастополя, мы будем ускорять этот процесс. И тогда это приведет либо к тому, что Россия согласится на ультиматум, который им будет поставлен, то есть в первую очередь вывести все войска с материковой части Украины, а также вывод войск с территории Крыма. Или же их действительно придется выбивать их оттуда военным путем, что даже при условии разрушения Крымского моста будет непростой задачей, потому что за Севастополь РФ будет сражаться и вряд ли так просто сдастся. Еще один возможный сценарий - если мы будем держать их в блокаде, и они будут длительное время держаться, то это может растянуться на несколько месяцев, год, а может даже и больше.

Как вы думаете, что Украине условно будет легче возвращать - Крым или Донбасс? Потому что, как вы сказали, бои за Крым и его блокада может растянуться во времени, а на Донбассе есть агломерация, откуда они все-таки быстрее сбегут?

Я думаю, что в результате успешных действий, как только силы Украины проведут их на юге, будут угрожать Крыму и поставят условие по отводу войск, россияне из Донбасса выйдут сами. Для них Донбасс не имеет никакого значения кроме территории как таковой и плацдарма, с которого они могли бы дальше продвигаться для завоевания всей Украины, которая на самом деле их интересует. Луганская и Донецкая область для РФ – исключительно инструмент на пути реализации их дальнейших агрессивных амбиций.

Поэтому они все бросят на оборону Крыма, Севастополя. Более того, будут предлагать какие-то переговоры о том, что они готовы выйти из Донбасса в обмен на предоставление Крыму статуса Гонконга (как это было во времена после Британской империи) или какие-то другие политические договоренности. Они будут любым образом пытаться выпрашивать, чтобы им дали хотя бы что-то по Крыму.

Но ведь никто с нашей стороны не планирует соглашаться на их условия. Как только украинские войска будут на перешейке возле Крыма, в России могут начаться внутренние процессы. Ведь тогда россияне увидят, что Путин - не тот человек, который способен управлять государством, что он несет лишь поражения и потери, и это не тот лидер, который им нужен. Поэтому там тоже могут происходить перестановки, что создаст для нас окно возможностей, которым мы можем воспользоваться и освободить Крым. Но это окно возможностей продлится совсем недолго.

Сразу уточню - сколько, по вашему мнению, это окно возможностей будет для нас открытым? И еще одно уточнение - если россияне при определенных обстоятельствах выйдут с территории Донбасса, насколько там будет сохраняться риск обстрелов?

Он будет сохраняться постоянно. Кроме того, что Россия должна выйти, Путин или кто-либо другой должен подписать официальное распоряжение о прекращении режима "СВО" и отдать приказ всем войскам, которые были в ней задействованы, вернуться к местам постоянной дислокации. То есть не просто отвести оружие, а отвезти его за несколько сотен километров от территории Украины, чтобы уменьшить риски поражения хотя бы артиллерийским оружием. Пока этого не будет сделано, риски будут сохраняться. Более того, пока этого не будет, россияне могут так же подтягивать свою артиллерию и обстреливать юг Херсонщины и тому подобное. Поэтому, безусловно, в результате нашей победы мы должны достичь того состояния, при котором будут отданы соответствующим российским войскам приказы отходить. А мы должны понимать, что наращивание наших артиллерийских возможностей и контрбатарейной борьбы даже после войны должно быть постоянным и системным. Мы должны быть готовы давать отпор, если они будут намерены нас когда-то обстрелять, без всяких сомнений.

Вы упомянули о том, что события в Крыму могут запустить внутренние процессы в России. Немножко забегая вперед, если Россия при определенных условиях додумается, что им нужно менять руководство, будет ли способна РФ к реваншу? Через сколько времени это может произойти?

Безусловно, такой сценарий возможен. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Если в РФ будет смена властей и будет снова кто-то из тех, кто поддерживает войну и имперскую политику РФ, то их повторная атака против Украины, безусловно, вопрос времени.

Второй сценарий - приход к власти кого-то из так называемого либерального лагеря, который усыпит бдительность Запада какими-то заявлениями и, возможно, даже выдачей Путина в МУС и показательными извинениями. Тогда это может повториться не в ближайшей перспективе, а в среднесрочной и долгосрочной. Потому что где гарантия, что после условного "либерала" не придет кто-то так же, как Путин после Ельцина, который снова будет говорить об аннексии, оккупации, войне и продолжать галиматью об "исконно русских землях"?

Есть третий вариант - мы должны работать с нашими партнерами на то, чтобы объяснить им, что единственным правильным финалом этой войны должен стать распад остатков Российской империи. И когда мы дойдем до того, что субъектам Федерации будет выгоднее жить самостоятельно и решать внутренние проблемы без каких-то имперских шовинистических амбиций, этот комплексный вопрос может предусматривать наличие определенного контингента (миротворческого или оккупационного - называйте как угодно) на территории России, который должен решить вопрос демилитаризации РФ. Все три пути непростые, но, по-моему, третий путь - это именно тот, по которому нам нужно идти.

Последнее, что хотела бы уточнить относительно украинского контрнаступления - как вы думаете, сколько времени он должен длиться, чтобы его можно было считать успешным? И насколько его успех ускорит для нас темпы завершения войны?

Сколько он будет длиться, покажет только боевая обстановка. Сценариев может быть два - стремительный и быстрый, когда удастся пробить линии обороны врага, продвинуться в тыл, нанести ему серьезные потери и освободить значительную часть украинской территории. Второй вариант будет более медленным, если враг будет упираться и применять все, что только может, и будет иметь определенные успехи в обороне. Тогда нам нужно будет применять тот артиллерийский огневой вал, но лучше, чем это делали русские, точнее и эффективнее. Безусловно, наше успешное контрнаступление даст ответ на то, какая это будет часть освобожденных территорий (хочется, чтобы она была как можно большей, вплоть до границ 1991 года, но реально это покажут бои). Также контрнаступление уменьшит потенциал российских войск, сыграет на деморализацию личного состава войск РФ, и может повлечь определенные события в России и дать нам дополнительное окно возможностей. Все это вместе действительно может привести к тому, что война может завершиться раньше. По крайней мере, текущая ее фаза.

В этом году есть такая возможность?

Теоретически да, но как будет на практике – увидим.