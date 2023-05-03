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"Перепрыгивают трупы, чтобы продвинуться": офицер ВСУ рассказал о бешеных потерях РФ под Бахмутом

Алина Дембицкая
3 мая 2023, 23:12 обновлено 3 мая, 23:12
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Окрестности Бахмута для оккупантов стали настоящим адом, ловушкой, где они похоронили огромное количество своей техники и живой силы.
армия РФ
Офицер ВСУ рассказал о безумных потерях РФ под Бахмутом / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают атаковать Бахмут, несмотря на бешеные потери. Чтобы продвинуться вперед захватчикам приходится перепрыгивать трупы своих собратьев. Об этом рассказал командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений оропай.

Как отметил Оропай в комментарии 24 каналу, россияне буквально уничтожают дотла все здания подряд. Когда прилетает 20 снарядов по одному зданию, защитнику, стоящему на той позиции, не остается ничего, как доложить командованию, что на том месте уже нет ничего, и нужно отойти на 20 – 30 метров.

По его словам, окрестности Бахмута для оккупантов стали настоящим адом, ловушкой, где они похоронили огромное количество своей техники и живой силы. Боец подчеркнул, что когда-то об этом будут писать в истории.

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"До нового года они посадку заваливали своими трупами и, чтобы военному России можно было пройти, ему нужно просто перепрыгивать этих собак, которых мы похоровали в той земле. Их было настолько много, что их невозможно было даже эвакуировать", - рассказал он.

Также Оропай отметил, что Вооруженным силам Украины иногда удается проходить вперед, а иногда приходится отступать. Но он не уверен, что уже можно говорить о начале контрнаступательных действий на этом направлении.

"Наступление – это очень страшно, и все украинцы должны понимать, что наступление – это о потерях, о немаленьких потерях", - резюмировал защитник.

Ситуация в Бахмуте

Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что украинская армия продолжает оборонять Бахмут и не дает российским оккупантам захватить город. То, что происходит в Бахмуте, необходимо воспринимать как контрнаступление ВСУ. Он также добавил, что сейчас российское наступление уже "захлебывается".

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг бросает в бой новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных компаний, десантников, однако взять Бахмут им не удается. ВСУ удалось прорваться вперед и выбить оккупантов с позиций.

Кроме того, Сырский заявил, что ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте. "Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", - отметил он.

Смотрите видео - в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что наступление российской оккупационной армии уже "захлебывается":

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