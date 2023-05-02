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ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

Алексей Тесля
2 мая 2023, 09:52 обновлено 2 мая, 09:56
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ побывал у воинов, выполняющих боевые задания на Бахмутском направлении.
Александр Сырский, Бахмут
Александр Сырский посетил Бахмут / Фото t.me/osirskiy

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал с проверкой на позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

"Мы продолжаем ведение оборонной операции и сдерживание врага на Востоке", – рассказал он в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ уточнил, что он приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении.

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"Вместе с командирами мы приняли ряд необходимых решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику", – отметил он.

По его словам, в центре внимания постоянно должны быть люди от солдата до комбрига.

"Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится. Наши командиры и воины – это герои современности, которые ежедневно полностью разбивают планы врага. Все будет Украина! Слава нашим защитникам!", – добавил Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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