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"Недооценивать врага – крайне опасно": контрнаступление ВСУ еще не означает конец войны - эксперт

Алина Дембицкая
28 апреля 2023, 20:28 обновлено 28 апреля, 20:28
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Эксперт подчеркнул, что одно контрнаступление не может привести к тому, что Украина одержит победу в этой войне и освободит все захваченные территории.
ВСУ
Эксперт заявил, что контрнаступление ВСУ еще не означает конец войны / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна

Вооруженные силы Украины активно готовятся освобождать захваченные российскими оккупантами территории. В то же время контрнаступление украинских защитников еще не означает конец войны и окончательную победу. Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Как отметил Гетман в интервью ТСН.uа, одно контрнаступление, даже мощное и такое, к которому ВСУ уже готовятся не один месяц, не может привести к тому, что Украина одержит победу в этой войне и освободит все захваченные территории.

"Наступление имеет определенные сроки, определенную цель, рубежи, на которые мы должны выйти. После этого оно закончится. Мы начинаем считать, к сожалению, наши потери, приводить в порядок оружие – все, что нужно для дальнейших боевых действий. Министр обороны Резников говорит, что надо немного перегреть внутри общества ожидания этого наступления, как будто мы сейчас едва не до Москвы дойдем. Нет, это будет просто продвижение, дай Бог, чтобы оно было на больших территориях", - сказал Гетьман.

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Военный эксперт подчеркнул, что контрнаступление ВСУ еще не означает конец войны и окончательную победу. Это надо понимать и к этому морально готовиться, а не ожидать, что сейчас Украина одержит победу и война закончится.

"Враг очень мощный, у него еще очень много оружия. Сейчас, по оценкам, находится 375 тысяч на нашей линии фронта, 6 тысяч единиц тяжелой техники. Это серьезная сила. Это люди с оружием, и там много людей, которые обучены воевать, и они уже тоже приобрели опыт в этой войне и понимают определенную тактику наших действий. Недооценивать врага – крайне опасно", - резюмировал Гетьман.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае.

Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства допустил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "суходольным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

Смотрите видео о том, как в интервью Главреду военнослужащий Виктор Андрусив сделал прогноз контрнаступления ВСУ:

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