Россия сменит тактику ракетных ударов, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ – ГУР

Агрессор Россия провалила первый этап ракетного террора, в рамках которого она наносила удары по энергетическим объектам Украины, сказал Андрей Юсов.

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Оккупанты РФ будут бить по военным объектам, чтобы помешать контрнаступлению армии Украины - ГУР / Коллаж 24 ОМБр, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия меняет тактику нанесения ракетных ударов. Оккупанты провалили планы по энергетическому террору Украины зимой, и теперь будут пытаться бить по объектам, которые являются важными для проведения контрнаступательной военной операции ВСУ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сейчас можно увидеть, как российские оккупанты меняют тактику ракетного террора. Первый этап – атаки энергетических объектов – враг уже провалил.

По его словам, в дальнейшем российские войска будут пытаться наносить удары по логистике и военным целям с целью срыва контрнаступления армии Украины.

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"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления, только задачи будут другие - это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия... Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", - объяснил ситуацию представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Также Андрей Юсов подчеркнул, что враг пока взял паузу на накопление ракет. Однако восстановить тот уровень запасов снарядов, который у них был до полномасштабной войны, российским оккупантам не удастся.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе в контрнаступление армии Украины примет Генштаб ВСУ. Все будет решаться в последний момент. По словам Данилова, у Киева есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором речь идет о том, что ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае.

Предполагается, что силы обороны Украины будут атаковать на нескольких направлениях. Один из собеседников агентства предположил попытку продвижения армии Украины на 30 километров на Мелитопольском направлении с целью установления огневого контроля над "сухопутным коридором" оккупантов, который ведет в Крым.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что стратегической целью Украины является освобождение всех оккупированных территорий. По ее словам, никто не будет объявлять о начале контрнаступления ВСУ, а контрнаступательные действия уже проводятся на некоторых участках фронта.

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