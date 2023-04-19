"Все это сейчас происходит": Маляр - о контрнаступлении ВСУ

Украинские военные не будут называть конкретную дату начала масштабного контрнаступления и его сценарий развития.

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Определенные контрнаступательные действия ВСУ уже продолжаются / коллаж фото Минобороны Украины, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украинское контрнаступление уже продолжается даже в самых горячих точках фронта. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В то же время она заявила, что украинские военные готовятся к продвижению не в определенной точке фронта, а к полному освобождению украинских территорий. Именно это остается стратегической целью для государства.

"Не будет такого дня, когда Вооруженные Силы скажут: "Завтра начинаем контрнаступление". Это невозможно в условиях войны, потому что это секретная информация. Это планы Вооруженных сил, которые мы не имеем права в публичном пространстве обсуждать, в том числе и сами военные их не обсуждают ... На самом деле все это сейчас происходит, в том числе и контрнаступательные действия происходят и сейчас на Востоке", - сказала Маляр.

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Самыми горячими направлениями остаются Бахмутское, Лиманское, Авдеевское и Марьинское. Там оккупанты сосредоточили свои основные усилия. Украинские военные делают все, чтобы уничтожить врага и не дать захватить новые населенные пункты.

"То, что происходит, например, в Бахмуте, там есть активные штурмовые действия наших войск. Наши войска успешно останавливают врага и на других направлениях, потому что наступление идет с 4 основных направлений - Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское", - добавила Маляр.

Она также отметила, что военное руководство Украины разработало несколько планов контрнаступления. Одного сценария мало, ведь враг также реагирует на все действия на фронте.

"Надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц или за два, или за полгода. И план окончательно избирается таким образом, чтобы враг не успел на него отреагировать", - сказала она.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе сил обороны Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. Все решится в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев проведения операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали статью, в которой говорится о том, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление уже в мае. Вероятно, ВСУ будут атаковать сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников агентства считает, что армия Украины может продвинуться на 30 километров на Мелитопольском направлении, чтобы установить контроль над так называемым "сухопутным коридором" агрессора России в оккупированный Крым.

В Институте изучения войны полагают, что оккупант Россия опасается контрнаступления ВСУ и на Бахмутском направлении. По мнению аналитиков, россияне перебросили силы ВДВ в Бахмут не для окружения города, а с целью сдерживания возможной контратаки украинской армии.

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