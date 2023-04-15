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"Мне теперь только в армию": оккупанты в один момент унесли жизни у жены и дочери спортивного врача

Ангелина Подвысоцкая
15 апреля 2023, 21:51 обновлено 15 апреля, 21:54
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Российские оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон. В результате погибли женщины 28 и 48 лет.
обстрел Херсона, спортивный врач
Спортивный врач в один момент остался без семьи в результате обстрела Херсона / Коллаж фото Херсонская ОВА, facebook/Владимир Дудка

Российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате "прилетов" погибли сразу две женщины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Женщины погибли на месте.

"Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - написал Ермак.

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В Херсонской ОВА сообщили, что погибшими в результате артиллерийского обстрела оказались дочь и мать. Им было всего 28 и 48 лет соответственно. Стоит отметить, что "прилеты" произошли возле местного учебного заведения.

Позже в Херсонской областной ассоциации футбола заявили, что без жены и дочери в одну минуту остался спортивный врач Владимир Дудка, который работал в нескольких футбольных клубах и был довольно известный в своих кругах. Российские оккупанты отобрали у него семью.

"С глубокой скорбью сообщаем, что наш футбольный товарищ, спортивный врач, физиотерапевт, который работал в таких футбольных клубах, как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и других – Владимир Дудка, сегодня потерял свою семью. Во время очередного вражеского обстрела, накануне Пасхи, российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города возле образовательного учреждения. Его жена и дочь трагически погибли, получив травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Потерявший семью мужчина убитый горем

После того, как российские оккупанты оставили Владимира без родной дочери и любимой жены, он теперь не видит другого выборы, как идти на войну. Об этом рассказал начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"Мне теперь лишь в армию", - сказал Владимир.

Плетенчук добавил, что самыми мотивированными солдатами являются те, кто все потерял.

"Сегодня стало на одного такого больше", - добавил Плетенчук.

Ракетный удар по Славянску

14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску. В результате "прилетов" повреждены 5 домов. Один 5-этажный дом частично разрушен - российская ракета"стерла" сразу несколько квартир. Еще в двух домах после "прилета" начался пожар. Во дворе многоэтажек осталась огромная воронка после попадания вражеской ракеты.

В городе насчитали 7 мощных взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел и назвал Россию "страной-злом".

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - написал президент.

Позже стало известно о том, что оккупанты применили зенитно-ракетные комплексы С-300. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 21 человек, среди них 14-летняя девочка.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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