Там много погибших: появились новые подробности ракетного удара по Славянску

Российские оккупанты ударили по многоквартирным домам из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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Российские оккупанты обстреляли Славянск, там много погибших / Коллаж фото Донецкая ОВА

Российские оккупанты безжалостно обстреляли Славянск Донецкой области. Сегодня, 14 апреля, они ударили по жилому району с многоквартирными домами. В результате "прилетов" много людей погибли. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Враг ударил по городу около 16:00. Оккупанты применили зенитно-ракетные комплексы С-300.

"Повреждено 5 многоквартирных и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля. Это оперативная информация по состоянию на эту минуту (18:00 - Главред)", - написал Кириленко.

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По его данным в результате ракетного удара погибли 5 человек, еще 15 ранены. На месте происшествия работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Оккупанты убили ребенка

Спасателям удалось достать из-под завалов ребенка. Однако его спасти не удалось, он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом заявила советник по коммуникациям главы Офиса президента Дарья Заривна.

Российские оккупанты обстреляли Славянск, там много погибших / скриншот

В Офисе генпрокурора заявили, что погибшему ребенку было всего 2 года. Также известно о том, что в результате обстрела ранена еще 14-летняя девочка. По данным прокуратуры, пострадали 8 человек, их госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Ракетный удар по Славянску

14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску. В результате "прилетов" повреждены 5 домов. Один 5-этажный дом частично разрушен - российская ракета"стерла" сразу несколько квартир. Еще в двух домах после "прилета" начался пожар. Во дворе многоэтажек осталась огромная воронка после попадания вражеской ракеты.

В городе насчитали 7 мощных взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел и назвал Россию "страной-злом".

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - написал президент.

Стоит отметить, что это уже не первый обстрел. 27 марта враг запустил ракеты прямо по центру Славянска.

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