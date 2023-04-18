Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в Авдеевку

Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам, которые воюют в Авдеевке.

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Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке / Коллаж фото Офис президента

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку Донецкой области. Они ежедневно обстреливают город из разного типа оружия. Именно туда для оценки оперативно-тактической ситуации прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.

Он посетил передовые позиции украинских защитников и лично заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" о ситуации на фронте.

Зеленский пообщался с военными и почтил погибших минутой молчания.

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"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам лишь победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", – сказал президент.

Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке / скриншот с видео

Он вручил украинским защитникам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена "За мужество" II и III степеней. Военные в ответ подарили Зеленскому военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Ситуация в Авдеевке

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка в Донецкой области. Это направление может стать еще горячее, чем Бахмут. Эксперт отмечает, что российские захватчики могут переключиться на захват Авдеевки, потому что им уже много месяцев подряд не удается захватить Бахмут.

Также Жданов отмечает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут. По его словам, Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны-агрессора РФ ведет наступление одновременно на четырех направлениях, но в основном успеха не имеет. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку. По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонительной операции "остается достаточно сложной".

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