УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в Авдеевку

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2023, 15:23 обновлено 18 апреля, 15:46
37
Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам, которые воюют в Авдеевке.
Владимир Зеленский в Авдеевке
Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке / Коллаж фото Офис президента

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку Донецкой области. Они ежедневно обстреливают город из разного типа оружия. Именно туда для оценки оперативно-тактической ситуации прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис президента.

Он посетил передовые позиции украинских защитников и лично заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" о ситуации на фронте.

Зеленский пообщался с военными и почтил погибших минутой молчания.

видео дня

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой, и желаю вам лишь победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", – сказал президент.

Авдеевка
Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке / скриншот с видео

Он вручил украинским защитникам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена "За мужество" II и III степеней. Военные в ответ подарили Зеленскому военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины
  • Владимир Зеленский посетил Авдеевку
    Владимир Зеленский посетил Авдеевку Офис президента Украины

Ситуация в Авдеевке

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка в Донецкой области. Это направление может стать еще горячее, чем Бахмут. Эксперт отмечает, что российские захватчики могут переключиться на захват Авдеевки, потому что им уже много месяцев подряд не удается захватить Бахмут.

Также Жданов отмечает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут. По его словам, Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны-агрессора РФ ведет наступление одновременно на четырех направлениях, но в основном успеха не имеет. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку. По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонительной операции "остается достаточно сложной".

Другие новости:

война в Украине Авдеевка Владимир Зеленский вторжение России война на Донбассе
Реклама

Главное за день

В МИД ответили на бредовое предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

В МИД ответили на бредовое предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:47 Украина
Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в Авдеевку

Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в Авдеевку

15:23 Украина
"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - Маломуж

"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - Маломуж

14:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:47

В МИД ответили на бредовое предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:31

Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

15:23

Посетил передовые позиции: Зеленский прибыл в АвдеевкуФотоВидео

15:09

Как пожарить лук до хрустящей и золотистой корочки: невероятный трюк от опытных хозяекВидео

15:07

Отсутствие судебного иммунитета рф нужно закрепить в законе, - судья Сергей Стасюк

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:55

Заглохший вертолет и разная одежда: видео с поездкой Путина на Херсонщину оказалось постановкойВидео

14:49

Самые мечтательные знаки зодиака: 3 настоящих фантазера, чьи грезы сбываются

14:44

"Путин в состоянии прострации": оккупанты провалили 16-й срок захвата Донбасса - МаломужВидео

14:20

Что использовать вместо плойки: 3 способа порадовать себя красивыми локонами

Реклама
14:19

Оптическая иллюзия покорила всех: самая трудная картинка, которую невозможно разгадать за 10 секундВидео

14:12

"Еще никогда не был так близко к провалу": эксперт назвал цель визита Путина на оккупированные территорииВидео

14:07

"Кроликов" затравили: комик-дуэту отменили тур по США из-за поддержки РФВидео

13:58

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

13:55

Как вырастить крупный хрен: простой способ, о котором знают не все огородники

13:31

Египет отказал РФ в поддержке и готовит поставки боеприпасов в Украину – WP

13:29

Чем турецкий кофе отличается от обычного: лучший рецепт ароматного напиткаВидео

13:12

Гороскоп на завтра 19 апреля 2023: Рыбам – веселье, Тельцам - растратыВидео

13:04

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

12:53

Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории: "Напоследок насладился преступлениями"

12:48

"Пасха будет…": Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранееВидео

Реклама
12:45

Игорь Кондратюк в жестких выражениях объяснил, почему пора отстать от Ани ЛоракВидео

12:13

Головоломка для самых внимательных: нужно за 49 секунд найти корону среди собачек корги

12:00

Число и цвет имеют значение: какие цветы можно и нельзя дарить женщине

11:51

Переговоры после контрнаступления ВСУ: Макрон предложил КНР план по Украине – Bloomberg

11:39

Рот еле открывается, белесые глаза ужасно блестят: Киркоров дал первый концерт после пластикиВидео

11:05

"Уже собрали вещи": оккупанты на Херсонщине готовятся к очередному "жесту" – ГуменюкВидео

10:44

Путин готов к "экстремальной тактике" из-за контрнаступления ВСУ — The Guardian

10:35

Бои продолжаются, ситуация контролируемая: Сырский рассказал, что происходит в Бахмуте

10:16

Армия РФ не исполнила мечту Путина, он разочарован и возлагает последнюю надежду на вагнеровцев – ISWВидео

09:55

Украинские беспилотники уже достают до Москвы: Буданов рассказал подробности

09:48

"Где они в Подмосковье "ЛНР" нашли?": в Сети не поверили в визит Путина на оккупированные территорииВидео

09:07

Солнечное затмение 20 апреля 2023: Овнам - новые возможности, Девам - большая прибыль, Рыбам - переменыВидео

08:41

Диктатор РФ Путин "засветился" в двух оккупированных областях Украины и бесстрашно пожимал всем рукиВидео

08:40

В Одессе таксист восхвалял Путина и оправдывал изнасилования украинок военными РФВидео

08:34

Путин может объявить о завершении "СВО" на 9 мая: Свитан объяснил сценарий Кремля

08:20

Армия РФ хочет поскорее перестать проигрывать войну в Украинемнение

08:00

Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право и особенности начисленияЭксклюзив

07:51

Военные США присутствуют в Украине: в Пентагоне сказали, какую роль они выполняютВидео

07:37

"В его груди билось горячее сердце патриота": защищая Украину, погиб воин с Волыни Владимир Сохацкий

06:56

Слитые "секретные документы" Пентагона могут быть подделкой – Кирби

Реклама
06:20

Нелепые шантажисты понимают, что терпят поражениемнение

05:30

Война будет продолжаться, пока есть Путин - ФейгинВидео

03:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

03:20

"Будьте осторожны на этой неделе": астролог предупредила об эскалации в войнеВидео

02:32

"Это просто позор": Волочкова заявилась пьяной в больницуВидео

02:05

Мисс Украина-Вселенная засветила лишнего в священной реке ИорданВидео

00:51

Зачем 18 апреля открывали все окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

17 апреля, понедельник
23:41

"Враг равняет город с землей": Маляр рассказала о сложной ситуации в БахмутеВидео

22:34

"Кто он – мы знаем": Буданов рассказал, что будет с оккупантом, который обезглавил воина ВСУВидео

21:51

Пиво в СССР не было идеалом: чем на самом деле поили советских граждан

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять