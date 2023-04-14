Крым вернется в Украину: "будем использовать любое оружие" - Данилов

Украина будет использовать любое законное оружие, которое поможет освободить Крым.

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Украина будет освобождать Крым любым законным оружием / Коллаж фото УНИАН

Украина готовится к освобождению Крыма и будет делать всё, чтобы вернуть контроль над полуостровом. Во время деоккупации ВСУ будут применять всё возможно незапрещенное международными законами оружие против российских оккупантов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он акцентировал внимание на том, что Украине не отказывается от Крыма, так как полуостров является неотъемлемой частью страны.

"Крым – территория Украины, и мы будем опробовать и использовать там любое незапрещенное международными законами вооружение, которое поможет освободить наши территории", – отметил Данилов.

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Украина будет освобождать Крым любым законным оружием / скриншот

Возвращение Крыма под контроль Украины

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по так называемому "сухопутному коридору" оккупантов РФ, который ведет к оккупированному Крымскому полуострову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина способна освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов для удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5-7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен российский так называемый "сухопутный коридор". Российские войска окажутся в блокаде на Крымском полуострове.

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