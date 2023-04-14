УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2023, 12:33 обновлено 14 апреля, 12:35
119
Освобождение Крыма от оккупантов, уверен военный эксперт Роман Свитан, должно состояться не позднее, чем осенью 2023 года.
Свитан, Крым
Роман Свитан / Коллаж GoogleMaps, Главред

Если западные партнеры будут поставлять ВСУ оружие с такой же скоростью, как и в январе-марте 2023 года, то Украина уже осенью сможет вернуть под свой контроль полуостров Крым. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Все будет зависеть от количества сил и средств, которые нам предоставят наши партнеры. Если будет сохраняться такая же динамика, как в первые три месяца 2023 года, или если она станет еще лучше – мы увидим и ATACMS, и самолеты, то до осени мы точно освободим Крым. Есть возможность сделать это лето […] До осени, за лето мы Крым точно освободим", − сказал он.

А вот освобождение Донбасса, говорит Свитан, может затянуться на гораздо больший срок.

видео дня

"А вот с Донбассом можно возиться либо до конца года, либо и в следующем году тоже. Операция по освобождению Донбасса будет довольно сложной. Сходу его взять невозможно, поскольку сначала его нужно будет отсекать от России. То есть понадобится еще одна, примерно такая же наступательная операция, как сейчас будет, по выходу на азовское побережье и освобождению Крыма. В этом году можно выйти на государственную границу, освободив Крым и Донбасс, но это будет очень сложно сделать. Такой сценарий будет полностью зависеть от наших партнеров. Если они не увеличат помощь и не дадут самолеты или ATACMS, мы будем возиться до следующего года", − подытожил он.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по так называемому "сухопутному коридору" оккупантов РФ, который ведет к оккупированному Крымскому полуострову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина способна освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов для удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5-7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен российский так называемый "сухопутный коридор". Российские войска окажутся в блокаде на Крымском полуострове.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Другие новости по теме:

деоккупация Крыма война России и Украины контрнаступление ВСУ Роман Свитан
Реклама

Главное за день

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

13:29 Украина
Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать Россия

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать Россия

13:07 Эксклюзивы
"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:29

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

13:07

Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

13:07

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать РоссияЭксклюзив

12:33

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:08

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:06

Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля: Овну – испытания, Львам - ностальгия

12:06

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

11:46

Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле ПенВидео

11:42

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной"Видео

Реклама
11:36

Некоторые украинцы смогут уйти на пенсию только на 5 лет позже: кому не повезетВидео

11:21

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

11:18

Гороскоп на завтра 15 апреля 2023: Тельцам – ярость, Скорпину - разочарованиеВидео

11:13

Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыльВидео

10:42

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – СвитанВидео

10:41

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУВидео

10:01

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

09:59

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

09:41

Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУРВидео

09:35

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – БудановВидео

09:18

Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

Реклама
09:09

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезлоВидео

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 маямнение

08:39

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

07:57

В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

07:52

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – ДаниловВидео

07:18

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – SpiegelВидео

07:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: есть риск навлечь беду

06:51

Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

06:26

США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели странемнение

04:30

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

03:30

"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУВидео

03:30

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.Видео

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13 апреля, четверг
23:52

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYTВидео

23:40

Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

23:08

Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

Реклама
23:04

"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признаниемВидео

23:01

"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУВидео

22:54

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

22:26

Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кроликаВидео

22:19

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУВидео

21:29

Китай согласился поставить оружие России – The Washington PostВидео

21:19

Роман Цимбалюк. Системный сбой на РосТВ - они критикуют Путина!Видеоблоги

21:16

Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

21:13

Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

21:07

"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - ЗеленскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять