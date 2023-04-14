"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

Освобождение Крыма от оккупантов, уверен военный эксперт Роман Свитан, должно состояться не позднее, чем осенью 2023 года.

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Роман Свитан / Коллаж GoogleMaps, Главред

Если западные партнеры будут поставлять ВСУ оружие с такой же скоростью, как и в январе-марте 2023 года, то Украина уже осенью сможет вернуть под свой контроль полуостров Крым. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Все будет зависеть от количества сил и средств, которые нам предоставят наши партнеры. Если будет сохраняться такая же динамика, как в первые три месяца 2023 года, или если она станет еще лучше – мы увидим и ATACMS, и самолеты, то до осени мы точно освободим Крым. Есть возможность сделать это лето […] До осени, за лето мы Крым точно освободим", − сказал он.

А вот освобождение Донбасса, говорит Свитан, может затянуться на гораздо больший срок.

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"А вот с Донбассом можно возиться либо до конца года, либо и в следующем году тоже. Операция по освобождению Донбасса будет довольно сложной. Сходу его взять невозможно, поскольку сначала его нужно будет отсекать от России. То есть понадобится еще одна, примерно такая же наступательная операция, как сейчас будет, по выходу на азовское побережье и освобождению Крыма. В этом году можно выйти на государственную границу, освободив Крым и Донбасс, но это будет очень сложно сделать. Такой сценарий будет полностью зависеть от наших партнеров. Если они не увеличат помощь и не дадут самолеты или ATACMS, мы будем возиться до следующего года", − подытожил он.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по так называемому "сухопутному коридору" оккупантов РФ, который ведет к оккупированному Крымскому полуострову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина способна освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов для удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5-7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен российский так называемый "сухопутный коридор". Российские войска окажутся в блокаде на Крымском полуострове.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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