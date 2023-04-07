ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

Бен Ходжес уверен в том, что контрнаступление украинских защитников будет удачным.

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Бен Ходжес оценил перспективы контрнаступления ВСУ / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Контрнаступление Сил обороны Украины может начаться с разрушения сухопутного коридора между Крымом и Россией, заявил экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Бои вокруг Бахмута имеют очень высокую цену, но это необходимо, сказал он в интервью Deutsche Welle.

При этом он высказал уверенность, что контрнаступление украинских защитников будет удачным.

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"Украина, Генштаб сделали большую работу по подготовке. Они продолжают ее делать, и, я думаю, что это наступление сможет, или потенциально может иметь разрушительный эффект для российских войск", — отметил Ходжес.

Как он считает, если Силы обороны Украины прорвут десятки километров российских оборонительных укреплений, то это произведет психологический эффект на российские войска и на Кремль.

Главная цель для ВСУ

"Генштаб увидел, что может остановить российские войска в Бахмуте и истощить их, заставить их использовать много ресурсов без того, чтобы Украина должна была стягивать в Бахмут свои бронетанковые войска. Ведь они будут необходимы, когда они начнут свое собственное контрнаступление, которое, как я предполагаю, состоится на очень узком участке фронта, чтобы иметь решающий эффект, пробить сухопутный коридор между Крымом и Россией", — сказал он.

По словам Ходжеса, Крым - это решающая территория.

"Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 километров вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым - это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальная часть Донбасса, я думаю, будет позже", - отметил американский генерал.

Он добавил, что украинские бойцы усиленно готовятся к контрнаступлению, но россияне будут пытаться действовать на опережение.

"Очевидно, они вкладывают много усилий в сооружение траншей, преград и прочего. Но я думаю, что украинцы выберут правильные момент и место, когда погода, состояние дорог - все условия будут благоприятным для того, чтобы можно было задействовать больше оружия большой дальности поражения. А это позволит им сделать Крым уязвимым. Делать прицел на командные пункты, склады боеприпасов - поразить большое количество войск можно с помощью прицельных ударов по таким отдельно взятым целям", — сказал Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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