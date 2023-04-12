У России нет шансов удержать Крым, ее войска сбегут оттуда, как из Херсона - Грабский

Если силам обороны Украины в октябре-ноябре удастся подойти к Крыму, войска России будут вынуждены бросить военную технику и бежать, считает Сергей Грабский.

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Украина может за 5-7 месяцев освободить Крым, но для этого нужно прорвать "сухопутный коридор" - Грабский / Главред

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению, целью которого станет освобождение своих территорий от оккупации страны-агрессора России. Власти утверждают, что военная операция может начаться в течение нескольких недель. Окончательное решение будет принято Генштабом ВСУ. Одна из главных целей Киева – возвращение Крыма, который уже 9 лет находится под оккупационным контролем Москвы. Освобождение Крымского полуострова может стать центральным событием в войне России против Украины.

В интервью Главреду полковник запаса Вооруженных сил Украины, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, как Украина может освободить Крым за полгода, объяснил, почему у России нет шансов удержать Крымский полуостров, и пояснил, что делать Киеву с Крымским мостом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на днях заявил, что Украина в течение 5-7 месяцев вернет Крым. Как вы считаете, реально ли освободить полуостров за полгода?

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Это абсолютно реальный сценарий. Есть показатели, которые свидетельствуют о том, что Украина способна освободить Крым за полгода.

Критически важным для ВСУ является продвижение на юге, и мы это прекрасно понимаем. Мы не будем подробно говорить, где могут произойти ключевые события – в направлении Мариуполя, Бердянска, Токмака, Мелитополя или каких-то других городов. Но уже четко понятно: если так называемый сухопутный коридор будет разорван, российские войска, которые находятся на территории материковой Украины и в Крыму, окажутся по ту сторону коридора от России и будут фактически отрезаны. При таком развитии событий мы последовательно наращиваем наши огневые средства на побережье Азовского моря и сводим все к классической ситуации, когда противник будет заблокирован в Крыму. Российские войска будут либо разгромлены, либо им придется капитулировать.

После выполнения задания №1, которое предусматривает перерезание сухопутного коридора, мы получим все возможности для освобождения Крыма.

Какие еще существуют факторы, которые могут повлиять на события, связанные с освобождением Крыма?

Сейчас у Украины есть определенное количество подготовленных войск, но я, конечно, не могу точно сказать, что все эти ребята имеют опыт участия в боевых операциях. Тот факт, что им нужен некоторый опыт, является предостерегающим фактором. Надо посмотреть, как они укомплектованы и чем оснащены. Это война – можно думать с точки зрения стратегии, о последовательности действий, но, когда речь идет о конкретных операциях, возможны отклонения от плана.

Когда планируется операция такого масштаба, обычно наносятся один-два основных удара, один-два вспомогательных, отвлекающие и другие удары. Оперативное мастерство заключается в том, чтобы в случае определения привилегированного направления именно там осуществить сосредоточение сил, и тогда вспомогательный удар может стать главным.

Мы не можем сказать, каким именно будет сценарий освобождения Крыма, однако Украина действительно способна в течение 5-7 месяцев освободить Крым.

До начала полномасштабной войны России против Украины часто говорилось том, что Москва превратила оккупированный Крым в военную базу. По вашему мнению, как Россия будет пытаться удерживать захваченный полуостров? Мы видим, что они вырыли там окопы, устанавливают так называемые зубы дракона.

Здесь надо акцентировать внимание на критически важном моменте. Если мы говорим о военной базе, это не крепость или укрепленный район. Военная база – это локация, где сосредоточены войска, вооружения, боевая техника, материальные средства и боеприпасы для дальнейшего ведения боевых действий вне этой базы.

За весь период оккупации Россия не сделала из Крыма укрепленный район. Сейчас мы наблюдаем торопливые действия – противник на оккупированном полуострове пытается создать линии обороны. Но дело в том, что ни одна армия, какой бы мощной она ни была, не смогла удержать Крым, если попадала в блокаду на полуострове. Географические особенности не позволяют удерживать Крым, если у войск нет плацдарма на материке. И российские окопы, и так называемые укрепления, которые они сооружают на берегу моря – лишь издевательство над экологией полуострова. С военной точки зрения это лишено всякого смысла. Здесь можно говорить разве что о коррупции или распиле бюджета.

Украина могла бы отправить десант в Крым, однако у нас нет транспортных средств для перемещения на полуостров даже роты. Более того, исторический опыт свидетельствует о том, что ни одна высадка десанта на Крымский полуостров не была успешной. Десантные операции Красной армии времен Второй мировой войны являются тому подтверждением.

Таким образом, у России нет никаких шансов удержать оккупированный Крым?

Да, у России нет никаких шансов удержать захваченный Крымский полуостров. Мы уже наносим удары по Крыму – прилетает в Севастополь, Феодосию, Джанкой и другие города. Ситуация для российских войск ухудшится, когда наши огневые средства окажутся на побережье Азовского и Черного морей. Мы существенно усилим способность нанесения ударов по Крыму.

Условно говоря, операцию по Крыму можно сравнить с освобождением правобережья Херсонщины. Там мы последовательно уничтожали все обнаруженные военные объекты противника и заставили его отступать. Так же будет и в Крыму, причем на полуострове ВСУ будет даже легче, потому что обо всех объектах противника информация нам уже известна. Есть представление дальнейшего развития ситуации.

Если противнику не удастся удержать перешейки, открывающие путь к Джанкою, ВСУ понадобится максимум 1-2 недели, чтобы дойти до мыса Херсонес и выйти на Керченский полуостров.

Есть ли риск того, что Россия к моменту контрнаступления ВСУ перебросит в Крым огромное количество войск и постарается изо всех сил удерживать полуостров? Например, даже за счет обвала своих войск на любом из других направлений.

Конечно, мы не можем этого исключать. Однако с военной точки зрения развитие такого сценария лишено всякого смысла. Можно перебросить в Крым большое количество войск, но возникает вопрос – как их обеспечивать в условиях, когда огневые средства ВСУ будут держать под огневым контролем все порты Крыма.

К тому же взрыв на Крымском мосту показал, что россияне неспособны восстанавливать крупные и важные для себя объекты.

Крымский мост все еще не запущен на полную мощность?

В целом его отремонтировали, но на это ушло время. Если они 3 месяца восстанавливали Крымский мост при нынешней военной обстановке, то представьте, как они будут работать в критической ситуации.

Допустим, ориентировочно в октябре-ноябре ВСУ подошли к Крыму. Наступили холода – нет электричества, обеспечения топливом, продовольствия. Это будет коллапс. И все российские войска в Крыму вынуждены будут бросить боевую технику и бежать. На плавательных средтвах, на чем угодно, но убегать. Под плотным огнем украинских войск.

Подчеркну, что России нет никакого смысла перебрасывать войска в Крым. Да, можно отправить на полуостров очень много военных, но надо помнить главный принцип: кто контролирует перешейки и Джанкой, тот правит Крымом.

Нужно ли нам в такой ситуации разрушать Крымский мост? Что вообще делать с эстакадой?

Если рассуждать исключительно с военной точки зрения, Крымский мост надо максимально разрушать. Это чрезвычайно сложная военно-техническая задача. Вспомните обстрелы Антоновского моста – его фактически так и не разрушили. Крымский мост в 8 раз прочнее Антоновского.

А чем вообще можно разрушить Крымский мост?

Крымский мост не надо разрушать. Я намеренно упомянул о гражданском населении в Крыму. Коллаборантам и другим лицам надо дать возможность выйти из Крыма. Не надо загонять крысу в тупик, где она действительно будет грызться, до последнего спасая свою жизнь. Если оставить крысе щелочку, она ею воспользуется и будет выскакивать.

Даже если мы ничего не будем делать с Крымским мостом, его пропускная способность уже недостаточна для того, чтобы обеспечить все потребности Крыма. Поэтому можно ограничить передвижение по мосту и использовать его как гуманитарную линию для прохода гражданских. Для обеспечения мероприятия мы можем поставить там свои беспилотники и наблюдать. Если будет передвигаться военная техника, мы ее будем взрывать.

Подчеркну, Крымский мост уничтожать не нужно – основы диверсионных операций, которые отрабатывались на подступах к Беларуси, четко продемонстрировали, что достаточно уничтожить три танка и перекрыть дорогу. Танк – большая машина, вес которой составляет 40 тонн. Три танка – 120 тонн железа, куча лома, которую надо куда-то девать в момент, когда находишься где-то посередине моста. К эстакаде надо доставить средства эвакуации, людей. Танки надо как-то сдвинуть. И все это происходит под огнем ВСУ. Вот представьте себе задачу – на мосту сгорели танки, а дорога – перекрыта.

В таком случае нет никакого передвижения по эстакаде.

Вот и все. И ничего не надо думать.

Российские войска в Запорожской области вырыли окоп длиной 70 километров, который, насколько я понимаю, идет вдоль их так называемого сухопутного коридора. В ВСУ это объясняют страхом украинского наступления. Как такие редуты оккупантов могут усложнить продвижение сил обороны Украины?

Германия в рамках военной помощи, в каждом транше, передает Украине специальную технику – танковые мостоукладчики. Техника передается десятками единиц. Ров, который выкопали русские, – это что-то вроде Царь-пушки или Царь-колокола, которые никогда не стреляли и не звонили. Они просто выкопали щель в земле.

Напомню, что линия Мажино (система укреплений Франции, которая располагалась на границе с Германией, - ред.) называлась Наив лайн, потому что немцы ее в 1940 году просто обошли…

Не думаю, что кто-то собирается перескакивать тот ров, который соорудили русские. В конце концов, можно вообще за полчаса закопать этот ров и сделать проход. Проложить танковые мосты, которые перекроют ров и танки пойдут дальше. За ними – пехота, которая просто засыплет его инженерными машинами разграждения.

Окопы россиян не смогут остановить продвижение ВСУ. Они могут лишь немножко задержать движение украинских войск. В войне XXI века такие оборонительные сооружения вряд ли кого-нибудь удивят.

Они просто выполнили задачу – доложили, сделали постройку и списали кучу денег, которые положили в карманы. Вместо того, чтобы сооружать опорные пункты, отсечные позиции, маневренные районы обороны, они сделали ров. Вот на Херсонщине российские войска вообще построили три линии обороны. Это им помогло? Нет.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ удалось существенно потеснить оккупантов на Кинбурнской косе. Насколько важен этот участок фронта в контексте будущего освобождения левобережной Херсонщины и продвижения к Крыму?

В контексте событий, которые мы обсуждали, Кинбурнская коса вообще не имеет значения. Но она критически важна с точки зрения дальнейших действий Украины. Контроль над Кинбурнской косой обеспечивает нам эксплуатацию портов Николаева и Херсона. Освобождение косы поспособствует размещению на ней средств поражения, хотя, это не очень безопасный шаг, потому что там специфический рельеф. К тому же там и заповедник – не очень хочется, чтобы случилась беда с животными.

Возвращение Кинбурнской косы позволит сделать ее определенным барьером, который будет мешать российским кораблям прицеливаться и наносить удары по портам в Николаеве и Херсоне. Также мы расширим возможности нашего зернового коридора. В общем, это чрезвычайно важный даже не военный, а экономико-военный объект, который улучшит наши возможности по экономическому восстановлению Украины.