ВСУ совершили контратаку возле Авдеевки и продвинулись вперед – ISW

Пока неизвестно, остались ли защитники Украины на новых позициях или покинули их после проведения разведывательной операции.

ВСУ осуществили контрудар возле Авдеевки/ 93 ОМБр Холодный Яр

Украинские военные провели контрудар к югу от города Авдеевка в Донецкой области. Им удалось немного продвинуться вперед.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Отмечается, что защитники Украины, вероятно, отбили позиции северо-западнее Новоселовки.

"Украинские силы, вероятно, осуществили контрудар северо-восточнее Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы, вероятно, отбили позиции северо-западнее Новоселовки, что в 17 км северо-восточнее Авдеевки, и продвинулись вплотную к населенному пункту", – отмечают в ISW.

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В то же время американские аналитики отмечают, что непонятно, удерживают ли украинские военные вышеупомянутые позиции, или они оставили их, проведя разведывательную операцию.

Ситуация в Авдеевке

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские оккупанты могут перебросить основные силы в город Авдеевка в Донецкой области. Это направление может стать еще горячее, чем Бахмут. Эксперт отмечает, что российские захватчики могут переключиться на захват Авдеевки, потому что им уже много месяцев подряд не удается захватить Бахмут.

Также Жданов отмечает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут. По его словам, Украина "сделала выводы" после Бахмута, поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия страны-агрессора РФ ведет наступление одновременно на четырех направлениях, но в основном успеха не имеет. Враг не может захватить Бахмут, а также пытается окружить Авдеевку. По ее словам, ситуация на Востоке в районах ведения оборонительной операции "остается достаточно сложной".

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