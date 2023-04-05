Оккупанты обстреляли ракетами и 'Градами' Донецкую область: 6 погибших и 7 раненых

Военные страны-агрессора продолжают терроризировать мирных жителей Украины. В очередной раз под огнем оказались жилые кварталы.

Враг обстрелял населенные пункты на севере Донецкой области / Фото t.me/pgo_gov_ua

Во вторник, 4 апреля, российские оккупанты обстреляли Донецкую область, в результате пострадали мирные жители региона. Враг ударил ракетами, артиллерией и РСЗО Град по населенным пунктам на севере области.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, погибли 6 человек, еще семеро мирных жителей получили ранения.

"В эпицентре ударов вооруженных сил РФ в очередной раз оказались жилые кварталы. Во время атак оккупантов погибли шесть человек: двое работников шахты в Торецке – горный диспетчер и медицинская сестра, продавщица из Красногоровки и еще трое мужчин, проживавших в с. Ласточкино Покровского района", - говорится в сообщении.

видео дня

Во время обстрелов Бахмута, Горняка, с. Очеретино ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей.

Последствия обстрела оккупантами Донецкой области / Фото t.me/pgo_gov_ua

Кроме того, взрывными волнами и обломками снарядов повреждены административное здание, многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки.

Последствия обстрела оккупантами Донецкой области / Фото t.me/pgo_gov_ua

Прокуроры начали досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 марта российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Все вражеские БПЛА были сбиты. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, спровоцировав пожар.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 28 марта во время российских обстрелов защитники украинского неба сбили 12 БПЛА Shahed-136/131 и один дрон-разведчик Гранат-4.

Другие новости: