Ночная атака дронов на Киев: после взрыва вспыхнул пожар - все подробности

В ночь на вторник, 28 марта, российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Все вражеские БПЛА были сбиты. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, спровоцировав пожар.
Как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, ночью в небе в воздушном пространстве столицы было уничтожено 12 вражеских дронов Shahed.
"Обновление информации об атаке боражирующими боеприпасами Shahed на столицу. Совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева были обнаружены и уничтожены враждебные 12 БПЛА этого типа", - написал утром 28 марта начальник КГВА Сергей Попко.
Отмечается, что для нападения страна-оккупант РФ применила тактику атак иранскими "Шахедами" с северо-восточного направления.
При этом в Святошинском районе Киева обломки сбитого дрона-камикадзе упали на нежилое помещение, вспыхнул пожар на площади около 200 кв м.
"В ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе. В результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров", - сообщили в Facebook Главного управления ГосЧС в Киеве.
Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали.
В результате вражеской атаки жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 50 человек личного состава.
Ночная атака вражеских дронов на Киев
Как сообщал Главред, поздно вечером 27 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирена звучала в том числе и в столице. Прогремели несколько взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице были взрывы в Оболонском и Святошинском районах. В Святошинском районе загорелось помещение магазина.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 28 марта во время российских обстрелов защитники украинского неба сбили 12 БПЛА Shahed-136/131 и один дрон-разведчик Гранат-4.
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