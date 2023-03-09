"Букет из ракет и дронов": Игнат рассказал о новой тактике обстрела оккупантов

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время атаки враг использовал различные самолеты, включая МиГ-31.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат / коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, во время очередной массовой атаки на Украину 9 марта русские оккупанты выпустили 81 ракету. Об этом в эфире "24 канала" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, враги впервые использовали для обстрела нашей страны настолько разные типы ракет.

В этот раз, по словам Игната, русские оккупанты выпустили по украинской территории:

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28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с трех носителей;

6 крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 зенитных управляемых ракет С-300 по прифронтовой территории.

Плюс, утверждает спикер ВС ВСУ, было зафиксировано восемь пусков иранских дронов-камикадзе модели Shahed-136/131.

"Видим, какой букет из ракет и БПЛА нам приготовил противник этой ночью", — сказали Игнат.

По его словам, украинской системе ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты, а 8 управляемых российских ракет Х-31П и Х-59 не попали туда, куда их запускали оккупанты.

При этом, к сожалению, говорит Игнат, украинская ПВО пока не может сбивать ракеты Х-22, "Кинжал" и С-300.

"Пока у нас нет средств, способных противостоять такому оружию, поэтому оно представляет для нас угрозу", — подытожил он.

Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской областях, Харькове и Запорожье. Позже также произошли взрывы в Луцке, Ровно, Днепре, Кривом Роге и Кировоградской областях. В некоторых областях были прилеты, в других работала противовоздушная оборона.

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% – пока без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

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