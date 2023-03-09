Экстренные отключения света и взрыв в Святошинском районе, пострадали двое людей - Кличко

Виталий Кличко сообщил о взрыве из-за удара оккупантов в Святошинском районе столицы, о горящих автомобилях и о том, что пострадали двое людей.

Виталий Кличко / коллаж фото УНИАН

Из-за массового удара русских оккупантов ракетами по столице Украины энергетики были вынуждены применить технологические экстренные отключения энергии. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, без света временно остались примерно 15% горожан.

"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей", - написал он.

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Позднее Кличко сообщил о взрыве в Святошинском районе столицы, о горящих автомобилях и о том, что пострадали двое людей.

"Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов.Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях! Двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь на месте", - сказал он.

Позднее Кличко написал, что из-за ракетного удара 40% жителей Киева временно остались без отопления.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", - говорится в тексте.

Напомним, ранее страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги, которая была объявлена около 01:00 и продолжается до сих пор, прогремели взрывы.

Предварительно сообщается, что в Киеве может быть прилет баллистической ракеты, которые у Украины нет возможности сбивать. На месте прилета поднимается черный дым.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что взрывы произошли в Голосеевском районе.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробнее – позже", – написал Кличко.

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