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Массовые протесты в Грузии: появились демонстранты с огнестрельным ранением

9 марта 2023, 00:30
Силовики пытаются разогнать демонстрантов от здания парламента и применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
Протесты в Грузии
Протесты в Грузии / скриншот из видео

В Грузии не утихают массовые протесты против решения парламента насчет скандального законопроекта об "иноагентах". Правоохранители пытаются всеми силами разогнать демонстрантов или хотя бы оттеснить их от здания парламента. Об этом стало известно из трансляции протестов.

В Сети сообщают о том, что полиция прямо из толпы выхватывает и задерживает самых активных протестующих. Также к месту протестов стянули водометы и пожарные машины. Этими водометами пытаются разогнать недовольных граждан страны.

Правоохранители применяют слезоточивый газ и бросают светошумовые гранаты. Из-за этого загорелась одежда одного из протестующий. Также полицейские стреляют в воздух из пневматического оружия.

видео дня

В Сети появилось видео, на котором видно раненого мужчину после столкновения с полицией. По предварительным данным, у него огнестрельное ранение.

протесты в Грузии
протесты в Грузии / скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты в Грузии. Он пожелал продвижения в вопросе евроинтеграции на фоне массовых протестов, а также демократического успеха для грузинского народа. Об этом он заявил во время своего традиционного вечернего видеообращения.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который прозвучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот из видео

Массовые протесты в Грузии из-за "российского закона"

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов. У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

"Этот закон никому не нужен, потому что он написан под диктовку Москвы. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение... Меня интересует только будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и прежде всего я, но также правительство, власть обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе", - сказала Зурабишвили.

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