Массовые протесты в Грузии: оппозиция собирает людей на новые митинги

В Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".

Протесты в Грузии / скриншот YouTube

Оппозиция в Грузии анонсировала новую акцию протеста. Экс-лидер Единого национального движения Ника Мелиа объявил сбор под парламентом в среду, 8 марта.

"В 15:00 (13:00 по Киеву) мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (где находится парламент) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не достигнем победы", - сообщил он на своей страничке в Facebook.

Массовые протесты в Грузии из-за "российского закона"

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".

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Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов. У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - сказал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

"Этот закон никому не нужен, потому что он написан под диктовку Москвы. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение... Меня интересует только будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и прежде всего я, но также правительство, власть обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе", - сказала Зурабишвили.

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