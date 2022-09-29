'Большинство из вас поддерживает войну': в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян

В Грузии "тепло" встречают бегущих от мобилизации россиян / Facebook/irakli.komaxidze

Бегущих от тотальной мобилизации в РФ граждан России в Грузии встречают неравнодушные, которые напоминают беглецам об ответственности россиян за развязыванием кровавой войны в Украине.

Грузины прямо на границе напоминают россиянам-беглецам о том, что многие граждане РФ поддерживали вторжение в Украину и прямо причастны к военным преступлениям. Соответствующие фото в Facebook показал волонтер и блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Он уточнил, что акцию грузины устроили на контрольно-пропускном пункте Казбеги, к которому растянулись огромные очереди из россиян, бегущих от мобилизации.

При этом неравнодушные граждане Грузии держали плакаты, которые осуждали агрессию РФ против Украины, а также напоминали гражданам России, что до объявления мобилизации они поддерживали войну.

"Большинство из вас поддерживает войну. А зачем тогда вы убегаете от нее? Диктаторы делают то, что хочет большинство народа. А промытые мозги – результат бездействия самих же россиян", – говорится на плакатах митингующих.

/ Facebook/irakli.komaxidze

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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