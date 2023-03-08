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Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд - NYT

8 марта 2023, 23:51
Американские военачальники переживают, что передача доказательств поможет суду привлечь к ответственности других американцев.
Пентагон, российские оккупанты
Пентагон блокирует передачу в Гаагский суд доказательств российских преступлений / Коллаж фото Википедия, Минобороны РФ

Администрация Джо Байдена могла бы передать в Гаагский суд доказательства о зверствах РФ в Украине. Однако Пентагон блокирует этот процесс. Об этом сообщает The New York Times.

Все дело в том, что американские военачальники боятся, что это поможет суду привлечь к ответственности американцев. Речь идет о расследовании, которым занимается главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

На протяжении последнего года он собирал материалы о решении официальных лиц РФ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Также туда включен материалы, подтверждающие похищения тысячи украинских детей с оккупированной территории.

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Отмечается, что за передачу материалов в суд выступают остальные администрации США, включая спецслужбы. Таким образом, американским властям нужно еще найти выход из тупика.

Трибунал над Путиным

Напомним, что парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.

Петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.

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