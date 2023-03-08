Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд - NYT

Администрация Джо Байдена могла бы передать в Гаагский суд доказательства о зверствах РФ в Украине. Однако Пентагон блокирует этот процесс. Об этом сообщает The New York Times.
Все дело в том, что американские военачальники боятся, что это поможет суду привлечь к ответственности американцев. Речь идет о расследовании, которым занимается главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.
На протяжении последнего года он собирал материалы о решении официальных лиц РФ наносить удары по гражданской инфраструктуре. Также туда включен материалы, подтверждающие похищения тысячи украинских детей с оккупированной территории.
Отмечается, что за передачу материалов в суд выступают остальные администрации США, включая спецслужбы. Таким образом, американским властям нужно еще найти выход из тупика.
Трибунал над Путиным
Напомним, что парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.
Петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.
Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.
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