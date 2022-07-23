УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Самое удачное место для суда": в Украине предлагают провести трибунал над РФ в Харькове

23 июля 2022, 17:39

После победы здесь будет самое удачное место для суда над Россией, говорит министр.

Алексей Резников, Россия
Алексей Резников / twitter.com/oleksiireznikov, pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.

Как написал Резников в Twitter, Харьков стал бы удачным местом для проведения трибунала над российскими преступниками.

"Салтовка в Харькове - самый большой жилой район Украины, по численности населения - как Мариуполь. Сейчас это одно из самых больших мест преступлений оккупантов. Харьков - первый форпост цивилизации на границе с мордором. После победы здесь будет самое удачное место для суда над Россией", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСуд в Гааге в октябре перейдет к рассмотрению дела о геноциде украинцев - МИД

Трибунал для Шойгу

Министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены. По причине невыполненного задания остались без должностей командующие ряда военных подразделений. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Читайте также:

война в Украине Алексей Резников война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Всегда была сильной": Влад Яма растрогал воспоминаниями о покойной Руслане Писанке

17:53

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

17:39

"Самое удачное место для суда": в Украине предлагают провести трибунал над РФ в ХарьковеВидео

17:38

Россия может поделиться на 19 независимых республик: на форуме в Праге обсуждают пути распада РФВидео

17:29

Резников об ударе по порту Одессы: Россия хочет морить голодом другие страныВидео

Реклама
17:21

Как стирать вещи, чтобы они приятно пахли и чем освежить одежду: секреты хозяйкам

17:07

Оккупантам некуда будет деваться: ВСУ уничтожают мосты, чтобы заблокировать врага - экспертВидео

17:00

"Вы победите": Джонсон приехал к украинским военным на полигон в БританииВидео

16:54

РФ всегда найдет пути, как не выполнять обещания: Зеленский о ракетном обстреле ОдессыВидео

16:17

Орбан стал на сторону Путина и обвинил ЕС в "неправильной позиции" в войнеВидео

16:13

"Бомбы по 500 кг": в Воздушных силах сообщили об угрозе для УкраиныВидео

16:07

Третья мировая уже началась: дипломат объяснил, почему Запад держится в стороне и какая роль КитаяВидео

16:01

Обстрел Одессы: у Зеленского назвали РФ "ничтожной" и обвинили в подлой провокацииВидео

15:40

В ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие

15:24

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

15:15

Сразу на 20 тыс. гривен: депутаты Верховной Рады подняли себя зарплаты до 49 тысячВидео

15:12

"Война в Украине на годы не затянется": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

14:51

Защищая Украину от оккупантов, трагически погиб украинский футболист

14:40

Взрывное совещание в Лисичанске: полсотни оккупантов уничтожены в результате "хлопка"Видео

14:40

ВСУ ударили по Дарьевскому мосту на Херсонщине: отрезают оккупантов от поставок оружияВидео

Реклама
14:23

Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецептВидео

14:14

Синоптик предупредил об атаке африканской жары: когда и где Украину раскалит под +40°Видео

13:49

Продивус просит лишить боксера-коллаборанта Невеселого звания мастера спорта: "Предателям ничего не сойдет с рук"

13:45

Уничтожили оккупантов, БМП и вертолет: появились подробности освобождения села на ХерсонщинеВидео

13:29

Лучшие гарантии - больше оружия для Украины: у Зеленского ответили на обстрел РФ ОдессыВидео

13:25

РФ ударила ракетами по порту в Одессе: там было зерно, которое ждало отправкиВидео

13:12

"Ей было больно, но она улыбалась": муж Русланы Писанки впервые дал интервью после ее смертиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 июля 2022: Львам – деньги, Скорпионам – необычные события, Рыбам – сплетниВидео

12:55

"Шарик лопнет": пластический хирург объяснил, что не так с внешностью ПутинаВидео

12:31

Думал, что армия РФ - "самая сильная в мире": ВСУ ликвидировали самоуверенного оккупанта

12:26

Убийственное лечение: в РФ умер глава создающего оружие для российской армии КБ

12:17

В России живут "рабы", им нужен "царь": Огрызко рассказал, почему россияне не свергнут ПутинаВидео

11:37

Победа Украины в войне с РФ: экс-глава МИД назвал два ключевых условияВидео

11:21

ВСУ взяли Антоновский мост на Херсонщине под огневой контроль - генерал РоманенкоВидео

11:09

Убитый на остановке в Харькове 13-летний мальчик оказался сыном украинской шахматисткиВидео

11:00

"Не будем жить под оккупантом": патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихадВидео

10:41

Груз 200 для Татарстана: ВСУ уничтожили многодетного российского оккупантаВидео

10:14

Когда начнется экспорт зерна из Украины: в ООН назвали дату первого рейсаВидео

10:00

ВСУ перерезают каналы снабжения РФ и идут в контрнаступление на Херсонщине - британская разведкаВидео

09:36

"Вы еще поймете русский, это будет ваш любимый язык": пьяный россиянин в Эстонии оскорблял украинокВидео

Реклама
09:31

Гороскоп на сегодня 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

09:31

РФ нанесла мощный ракетный удар по Кировоградской области, есть погибшие и раненыеВидео

08:58

Подготовка к контрудару ВСУ: оккупанты минируют берег Ингульца – ISWВидео

08:39

США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS - Белый домВидео

08:35

Что делать с Беларусью?мнение

08:26

Оккупантов уничтожили вместе с техникой: в Горловке взлетела на воздух база РФВидео

08:22

Гороскоп Таро на август 2022 для Весов, Скорпионов и Стрельцов: чего ждать в последний месяц летаВидео

08:12

В боях за Украину погибли два добровольца из СШАВидео

07:30

В Николаеве, Кропивницком, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

06:13

Вести из адамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять