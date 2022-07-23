"Самое удачное место для суда": в Украине предлагают провести трибунал над РФ в Харькове

После победы здесь будет самое удачное место для суда над Россией, говорит министр.
Министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.
Как написал Резников в Twitter, Харьков стал бы удачным местом для проведения трибунала над российскими преступниками.
"Салтовка в Харькове - самый большой жилой район Украины, по численности населения - как Мариуполь. Сейчас это одно из самых больших мест преступлений оккупантов. Харьков - первый форпост цивилизации на границе с мордором. После победы здесь будет самое удачное место для суда над Россией", - говорится в сообщении.
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Трибунал для Шойгу
Министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены. По причине невыполненного задания остались без должностей командующие ряда военных подразделений. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
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