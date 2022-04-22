Шойгу грозит трибунал в России, Москва проводит чистки из-за провала войны против Украины – ГУР

Шойгу может попасть под российский трибунал из-за провалов на войне против Украину - украинская разведка / УНИАН

Министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены. По причине невыполненного задания остались без должностей командующие ряда военных подразделений. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что глава российского министерства обороны Сергей Шойгу был одним из инициаторов войны против Украины. Нельзя исключать трибунала над Шойгу в России за провал военных действий.

Читайте такжеСтрах протестов и угроза падения рейтинга Путина: в Кремле не понимают, как закончить войну – СМИ"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - сказал представитель ГУР.

Кроме того, согласно данным разведки, в Кремле сделали выводы после сокрушения планов РФ по итогам первого этапа войны. Украинская разведка установила кадровые чистки в армии и спецслужбах оккупантов. Начальство Черноморского флота лишилось своих должностей. Остались без своих постов командующие ряда других подразделений.

"Остались без своих должностей командующий Черноморским флотом, первый заместитель, начальник штаба ЧФ. Смещены с должностей командующий 1-й танковой армией, 6-й армией общевойсковой и командующий 22-м армейским корпусом. Все они сняты с должностей за то, что не выполнили поставленное задание", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

Война России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля заявил, что Россия начала наступление на Донбассе. Войска оккупантов сконцентрировала в регионе значительное количество военной силы и единиц техники. Впрочем, украинцы по-прежнему будут защищать свои земли.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что следующие несколько дней или недель могут быть тяжелыми. События на Донбассе определят дальнейший ход войны. Захватчики попытаются прорваться в направлении Краматорска и Славянска. Оккупанты верят в свою способность осуществить блицкриг.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что войска РФ заканчивают определение оптимальных для себя позиций с целью нанесения главных ударов на Донбассе. Больше всего оккупанты продвигаются в направлении Изюм-Барвенково, в районе узловой ж/д станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, вблизи Мариуполя и на участке дороги Запорожье-Донецк.

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