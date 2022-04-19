"Подарок фюреру": Данилов раскрыл сроки планов РФ по захвату Донбасса

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Российские оккупанты уже к Пасхе ставят перед собой задачу получить контроль над Донецкой и Луганской областями, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, война еще продолжается, впереди еще много должно пройти вещей, чтобы украинцы закончили эту битву своей победой.

"Путин не снимает задачу – это уничтожение нас как государства. Это уничтожение высшего политического руководства нашей страны. Те задачи, которые он очертил 22-24 февраля, когда они начинали эту операцию. Эти планы не претерпели никаких изменений. Когда мы выгнали оккупантов из Киевской, Житомирской, Сумской областей – это только начало. Нам нужна окончательная победа, чтобы считать, что мы этот вопрос закрыли. Я бы не успокаивал наше население, что у нас все хорошо", - отметил Данилов.

Он добавил, что гражданам, которые имеют возможность эвакуироваться из тех зон и территорий, где только начинаются или уже идут бои, это обязательно нужно сделать.

"Россияне уже не то, что к 1 или 9 мая, а уже к Пасхе ставят перед собой задачу получить полностью Донецкую и Луганскую области. Сделать такой подарок своему фюреру. Вряд ли им это удастся. Наше войско стоит и обороняется, в случае необходимости идет в контратаку. Мы свою землю отдавать не будем, не имеет значения маленький этот городок или большой город - это все для нас родная земля", - акцентировал секретарь СНБО.

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