РФ готовит новые огневые удары: в Минобороны назвали главные направления

ВСУ готовятся к отражению нового удара РФ / Фото Reuters

Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют в частности способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также беспрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", - сказал Мотузяник на брифинге в медиа центре "Украина" в Киеве в пятницу.

По словам спикера, самая большая активность оккупантов наблюдается:

в направлении Изюм-Барвинковое;

в районе узловой железнодорожной станции Попасная;

в районе Северодонецкого урбанизированного района;

вблизи Мариуполя;

на участке дороги Запорожье-Донецк.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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