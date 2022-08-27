Отдать Путина под трибунал: петиция о суде над русским диктатором собрала 1,8 млн подписей

Петиция о суде над русским диктатором собрала 1,8 млн подписей / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает людей не останавливаться и продолжать подписывать.

Эта петиция была опубликована в марте она продолжает набирать поддержку, несмотря на требования России к платформе удалить ее.

Более того, инициатива "Путина под трибунал" получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, ПА НАТО и ПА ОБСЕ.

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"Отдав приказ напасть на Украину, Путин совершил преступление агрессии, самое тяжелое из всех преступлений против международного мира. Это преступление не может и не должно остаться безнаказанным. Именно поэтому мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию "Путина под трибунал", – говорит министр Кулеба.

Представители Avaaz пообещали ‒ после того, как петицию подпишут 2 млн человек, они начнут непосредственно сотрудничать с признанными экспертами в области международного права со всего мира ‒ чтобы добиться наказания для русского диктатор и его клики.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter писал, что Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили концлагеря для украинцев в Западной Сибири,

Соответственно, решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России.

Позднее правозащитник из РФ Владимир Осечкин писал - Путин, министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу и руководитель русского Генштаба Валерий Герасимов уже не подписывают никакие официальные бумаги, которые так или иначе касаются войны против Украины.

Он полагает, что руководство России уже понемногу заметает следы, мысленно ведя подготовку к Международному трибуналу по военным преступлениям в Гааге и пытаются максимально обезопасить себя.

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