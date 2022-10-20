Нидерланды хотят создать спецтрибунал в Гааге для РФ: решение поддержал парламент

Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных.
Парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Об этом заявил депутат Серд Вимер Сердсма.
Он отметил, что большинство парламентариев выступают за создание такого трибунала для рассмотрения акта агрессии РФ против Украины.
"Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - написал он в Твиттере.
Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Я всегда говорю, что россияне будут отвечать за преступления против украинцев. Будут отвечать как нынешние, так и последующие поколения", - написал он.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку Украины в развязанной РФ войны. Резолюция ПАСЕ предусматривает признание российского режима террористическим и предусматривает создание трибунала за военные преступления в Украине. За резолюцию отдали свои голоса 99 делегатов – подавляющее большинство, лишь один воздержался.
Парламент Эстонии признал Российскую Федерацию государством-террористом и осудил аннексию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Законодательный орган власти призывает расследовать военные преступления России, исключить страну-агресорку из международного сообщества и увеличить помощь Украине, территориальная целостность которой является бесспорной.
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