Нидерланды хотят создать спецтрибунал в Гааге для РФ: решение поддержал парламент

Нидерланды хотят создать трибунал в Гааге для РФ / Коллаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Об этом заявил депутат Серд Вимер Сердсма.

Он отметил, что большинство парламентариев выступают за создание такого трибунала для рассмотрения акта агрессии РФ против Украины.

"Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - написал он в Твиттере.

Нидерланды хотят создать трибунал в Гааге для РФ / скриншот

Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я всегда говорю, что россияне будут отвечать за преступления против украинцев. Будут отвечать как нынешние, так и последующие поколения", - написал он.

Нидерланды хотят создать трибунал в Гааге для РФ / скриншот

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку Украины в развязанной РФ войны. Резолюция ПАСЕ предусматривает признание российского режима террористическим и предусматривает создание трибунала за военные преступления в Украине. За резолюцию отдали свои голоса 99 делегатов – подавляющее большинство, лишь один воздержался.

Парламент Эстонии признал Российскую Федерацию государством-террористом и осудил аннексию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Законодательный орган власти призывает расследовать военные преступления России, исключить страну-агресорку из международного сообщества и увеличить помощь Украине, территориальная целостность которой является бесспорной.

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