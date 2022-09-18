Путину светит Гаага: Гиркин истерит из-за провалов на фронте и ждет революцию в РФ

Игорь Гиркин рассказал о судьбе Владимира Путина / скриншот

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) не исключил, что в России может начаться революция, а президента Владимира Путина ждет судьба Слободана Милошевича.

"Верхи не могут, а низы, подталкиваемые, не хотят. Тем более, все революции совершаются не в деревне Гадюкино... Все революции совершаются в столице", - подчеркнул "Стрелок". Видео опубликовано в YouTube.

Вместе с тем он прогнозирует незавидную судьбу Путину. По его мнению, с ним могут расправиться так же, как и с императором Павлом I, или привлечь к уголовной ответственности, как сербского диктатора Слободана Милошевича.

"Хотя вариант с Саддамом Хусейном или Кадаффи тоже не исключен. Не факт, что он не будет показательно унасекомлен не так, как сдавшийся Милошевич", - добавил террорист.

Напомним, ранее Гиркин заявил о том, что провал российских оккупантов на юге Украины нивелировать проблематично из-за отсутствия ключевого ресурса – пехотных войск,

Ранее сообщалось о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

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