"Разрушены все переправы": Гиркин истерит из-за нового зашквара оккупантов на Юге

Игорь Гиркин / Reuters

Провал российских оккупантов на юге Украины нивелировать проблематично из-за отсутствия ключевого ресурса – пехотных войск, заявил российский террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

"Говорить о преодолении оперативного кризиса нашей обороны на данном фронте — пока рано", — заявил "Стрелок" в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последнее время украинским защитникам удалось создать мощную артиллерийскую группировку с ракетными подразделениями, которые могут вести борьбу с российской артиллерией и поддерживать свои атакующие силы.

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Террорист РФ также сокрушается из-за того, что ВСУ смогли "разрушить все стационарные переправы до состояния невозможности переезда по ним даже легкой военной техники" и уничтожают понтонные переправы РФ. По его данным, в субботу, 3 сентября, при попытке преодолеть мост в Херсоне провалился российский броневой автомобиль "Тигр".

По его данным, украинские бойцы расширили плацдарм на южном берегу Ингульца и теперь будут накапливать силы для дальнейшего наступления в направлении Берислава, чтобы рассечь группировку войск РФ и окружить ее западную часть в районе Давыдов Брод — Высокополье — Любимовка.

"Допустить этого для ВС РФ — нельзя, но ликвидировать угрозу без мощного контрудара — не получится. А для контрудара остро не хватает самого главного — пехоты. Поскольку ни превосходство в авиации, ни в артиллерии — само по себе поражение противнику не нанесет, не говоря уже о его разгроме и ликвидации опасного плацдарма", — добавил Гиркин.

Напомним, сегодня в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

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