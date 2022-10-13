Режим в РФ – террористический: ПАСЕ приняла мощную резолюцию в поддержку Украины

ПАСЕ приняла резолюцию по Украине / Reuters

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку Украины в развязанной РФ войне.

Среди прочего, резолюция ПАСЕ предусматривает признание российского режима террористическим и предусматривает создание трибунала за военные преступления в Украине.

Обратим внимание, что за резолюцию отдали свои голоса 99 делегатов – подавляющее большинство. И лишь один воздержался.

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Отметим, что резолюция ПАСЕ признает российский режим – террористический. Также впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие для защиты от нападения РФ. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

Кроме того, отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН - не легальное, нет юридических оснований, почему они там находятся.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как "государство-террорист".

Он уверен, что Европа "может играть историческую роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права".

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