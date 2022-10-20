Война закончится в следующем году, но только после смерти Путина - Пономарёв

Война в Украине закончится только после смерти Путина / Коллаж фото скриншот

Война в Украине может не закончиться, даже если ВСУ освободят все территории. Все зависит от того, будет ли добит враг в России. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв.

Он убежден, что только физическое уничтожение Путина будет означать, что Украина победила в этой войне.

"Эта война закончится не в Украине. Даже если украинская армия освободит всю историческую территорию Украины, если не добить врага в Москве, он вернётся. Поэтому освобождение украинских территорий ещё не означает победу в войне. Только физическое уничтожение Путина будет означать победу в войне", - сказал Илья Пономарёв.

Политик ожидает, что война должна закончиться уже в следующем году.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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