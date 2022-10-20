"Под впечатлением от водки с друзьями Путина": Подоляк разнес Берлускони за слова о Зеленском

Берлускони показал, что он не понимает принципов и глобальных вызовов - Подоляк / Коллаж Офис президента, Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в нападении Москвы на Киев, похоже, находится под впечатлением от российской водки. В отличие от лидера партии Братья Италии Джорджии Мелони, Берлускони показывает, что не принимает настоящие принципы и не понимает глобальных вызовов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он сказал о том, что любой кризис открывает возможности для настоящих лидеров.

По его словам, когда Берлускони в компании друзей Путина находится под впечатлением от российской водки, лидер политической силы Братья Италии Джорджия Мелони, которая является главным кандидатом в премьеры, показывает, что она понимает настоящие принципы и глобальные вызовы.

"Любой кризис открывает дорогу для настоящих лидеров. Пока господин Берлускони находится под впечатлением от российской водки в компании последних пяти друзей Путина (президента РФ Владимира Путина) в Европе, Джорджия Мелони (лидер партии "Братья Италии" и главный кандидат в премьеры) демонстрирует, что такое подлинные принципы и понимание глобальных вызовов. Каждый выбирает свой путь", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Берлускони обвинил Зеленского в нападении Путина на Украину

Бывший глава правительства Италии, друг Путина Сильвио Берлускони ранее обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он якобы виноват в нападении России на Украину.

Берлускони в руслое пропаганды РФ сказал, что после прихода Зеленского к власти, Украина, дескать, в три раза сильнее стала атаковать боевиков "ЛДНР" на Донбассе, после чего те, мол, "вынуждены были обратиться к Путину".

Далее войска РФ якобы должны были за неделю дойти до Киева, свергнуть Зеленского и "поставить уже избранную украинским меньшинством власть", а потом вернуться обратно.

Также Берлусони заявил о "непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада".

Заявления Берлускони о войне России против Украины

В сентябре Берлускони говорил, что он готов вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Киева и Москвы. Также он утверждал, что санкции против России, дескать, никак не влияют на экономическое состояние страны-агрессора.

За несколько месяцев до этого заявления, в мае, Берлускони заявлял, что Европа якобы должна "заставить" Украину принять требования России для, дескать, завершения войны. Политик призвал "надавить" на Киев.

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