Украина должна принять требования Путина: Берлускони призвал Европу надавить на Киев

Сильвио Берлускони сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине / Фото governo.it

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони, которого называют другом Путина, считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования президента страны-агрессора, чтобы прекратить войну.

На митинге сторонников своей партии 20 мая Берлускони заявил, что мир "должно быть достигнут как можно быстрее", пишет Corriere Della Sera.

"Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь вынудить украинцев принять требования Путина", – заявил итальянский политик.

Берлускони также считает, что санкции западных стран оказали плохое влияние на экономику РФ, но также навредили и Италии.

Кроме того, политик выступил против поставки Украине западного оружия.

"Передать оружие – значит быть союзником, мы тоже воюем", – заявил Берлускони.

Напомним, в начале апреля на съезде своей партии Forza Italia Сильвио Берлускони заявил, что "разочарован и расстроен поведением Владимира Путина". Итальянский политик также отметил, что познакомился с Путиным двадцать лет назад и тот всегда казался ему "человеком здравого смысла, человеком демократии, человеком мира".

"Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной агрессией России против такой нейтральной страны, как Украина, которая мужественно и решительно борется за свою свободу. Агрессия, которая вместо того, чтобы привести Россию в Европу, привела ее в объятия Китая", — заявил тогда Берлускони.

Отметим, в июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После политик заявил, что президент РФ предлагал ему российское гражданство и должность министра экономики.

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Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует идти на уступки Путину и прекращать огонь. Офис президента считает это невозможным, пока РФ не выведет все свои войска с территории нашего государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон сейчас зря пытается искать "выход для России".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это наши территории", – сказал глава государства.

Тем временем спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина сама должна определять, как завершить войну, которую против нее развязала Россия. При этом США делают все, чтобы украинцы успешно реализовали свои цели.

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