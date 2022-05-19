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Уступок Путину не будет: Подоляк потребовал вывода войск РФ из Украины

19 мая 2022, 10:52

В Офисе президента не рассматривают возможность прекращения огня, пока Россия не выведет свои войска с наших территорий.

ракета, война, ВСУ
Украина не прекратит огонь, пока РФ не выведет свои войска / Фото facebook.com/kpszsu

Украина не планирует идти на уступки Путину и прекращать огонь. Офис президента считает это невозможным, пока РФ не выведет все свои войска с территории нашего государства. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также добавил, что захватчикам не стоит ожидать, что украинские власть и народ согласятся на новые минские соглашения.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет", — написал Михаил Подоляк.

Он добавил, что основной переговорной командой Украины на данном этапе являются "оружие, санкции и деньги". "Договариваться" таким способом придется до того момента, пока Россия не освободит все оккупированные территории.

Украине не прекратит огонь, Подоляк
Украине не прекратит огонь, пока РФ не выведет свои войска / Скриншот

Уступки в войне с Россией

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине. Он добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

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Михаил Подоляк рассказал о том, что переговорный процесс в рамках делегаций между Украиной и Россией о прекращении войны приостановлен. Это обусловлено тем, что военно-политическое руководство России все еще мыслит стереотипно и не учитывает изменений ситуации в Украине, которые произошли с начала войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не пойдет на уступки относительно принадлежности Крыма и Донбасса в обмен на прекращение огня или окончание военных действий. Вопрос относительно остановки войны нужно задавать Москве, а не Киеву. Украинское государство уже соглашалось на компромиссы, что отчасти привело к нынешней войне.

Еще в апреле Владимир Зеленский заявлял, что Украине не торгует территориями и не пойдет на территориальные уступу ради мира. В войне с Россией он рассматривает лишь один исход - победа.

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