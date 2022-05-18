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"Страна-изгой": в ОП жестко припечатали РФ и назвали условие возобновления переговоров

18 мая 2022, 19:58

Россия по-прежнему не понимает последствия войны и должна избавиться от иллюзий, подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ
Переговоры Украины и РФ приостановлены / скриншот ТАСС

На сегодняшний день переговоры с РФ проводить невозможно, поскольку она еще не до конца поняла свое положение из-за начатой войны против Украины.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ, на сегодня переговоры со страной-агрессором приостановлены.

"Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие-то позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - подчеркнул он.

Советник главы ОП пояснил, что Россия по-прежнему не понимает последствия войны и у нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов.

"Это не так. Они еще питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать по полной, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор. Но это не так, и к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой. Они все еще живут в своей пропаганде. Безусловно, это оказывает влияние на переговорный процесс", - добавил Подоляк.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине.

Он добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

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война в Украине Михаил Подоляк
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