У Зеленского назвали условие возобновления переговоров и обвинили РФ в шантаже

Переговоры России и Украины в Турции / Reuters

Переговорный процесс в рамках делегаций между Украиной и Россией о прекращении войны приостановлен, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире телемарафона он отметил, что это обусловлено тем, что военно-политическое руководство России все еще мыслит стереотипно и не учитывает изменений ситуации в Украине, которые произошли с начала войны.

"Переговорный процесс зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны … Сегодня он приостановлен. Приостановлен, потому что после Стамбульского коммюнике каких-то существенных изменений или подвижек нет. РФ все еще остается в своем стереотипном мышлении. В РФ за 82 дня войны так и не поняли, что ситуация в Украине в целом не такая, как они думали с самого начала … Они до сих пор живут в мире, где якобы есть украинский нацизм", - рассказал Подоляк в эфире телемарафона во вторник.

Также, по словам советника главы ОП, российские директивы в отношении Украины тоже не меняются.

"То есть, они продолжают активно шантажировать. И публично это проговаривают. Мы слышим Лаврова или Пескова, которые выдвигают претензии Украине, хотя и не являются участниками переговорного процесса", - отметил он.

"Но подчеркиваю: любая война будет все равно завершаться за столом переговоров", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, отметил Подоляк, как модератор переговорного процесса, исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет и может идти речь в рамках переговорных делегаций.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине.

Он добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

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