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"Мы не торгуем территорией": Зеленский ответил, возможны ли территориальные уступки РФ ради мира

2 апреля 2022, 07:39

Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода в войне с Россией, заявил президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией для нашей страны приемлем лишь один исход - победа. При этом Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

"Победа правды - это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу FoxNews.

Отвечая на вопрос о возможности уступить некоторые украинский территории России ради подписания мирного соглашения, Зеленский сказал:

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается".

Глава государства подчеркнул, что ожидает от ведущих стран мира обязательств в отношении безопасности Украины, а также выразил убеждение, что Украина способна сделать НАТО намного сильнее.

"Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы - дополнение, мы - локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента", - сказал президент.

Переговоры России и Украины в Стамбуле

29 марта в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций, на которой обсудили войну в Украине.

По итогам встречи советник руководителя ОПУ и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые приняла к рассмотрению РФ. Странами-гарантами безопасности для Украины, которые могут подписать многосторонний договор, могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.

Член украинской делегации Андрей Чалый отметил, что Украина готова к нейтралитету, но только если мирный договор будет согласован.

При этом по результатам переговоров отмечалось, что вопросы по ОРДЛО и Крыму не урегулированы.

Подоляк заявил, что украинская делегация на переговорах с РФ ожидает, что удастся выйти на конкретику по мирному договору за считанные дни. Он подчеркнул, что Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности.

Тем временем постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.

По его словам, Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон для того, чтобы война завершилась в ближайшее время. При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.

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