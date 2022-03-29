Ядерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФ

Переговоры Украины и РФ / скриншот ТАСС

На переговорах в Стамбуле были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые взяла к рассмотрению РФ, заявил глава украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета, сообщает ВВС.

Страны-гаранты суверенитета Украины

Отмечается, что странами-гарантами становятся, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом. Они должны принять на себя конкретные юридические обязательства - по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия.

"Присутствие наряду с США, ВБ, Турцией, Германией, прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам", - подчеркнул он.

Советник главы ОП уточнил, что Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности. При этом дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена.

Вопрос возвращения Крыма

Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет - это революционное предложение, говорит он.

"Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу - ключ к общему прекращению войны", - добавил Подоляк.

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