РФ может подтвердить предложения за 2-4 дня: Подоляк прокомментировал переговоры по мирному договору

Подоляк прокомментировал переговоры по мирному договору / ОПУ

Украинская делегация на переговорах с РФ ожидает, что удастся выйти на конкретику по мирному договору за считанные дни.

В документе должны быть четко прописаны ключевые гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и глава украинской делегации в переговорах с Россией Михаил Подоляк во время пресс-конференции.

"Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности, чтобы мы не получили еще одну войну. Поэтому я думаю, что мы выйдем на конкретику, на конкретизацию этого договора буквально за считанные дни. И он устроит все страны-гаранты", – сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, Украина уже почти вышла на возможность предварительного подписания договоров, что может помочь запустить процесс встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина.

"Может, через 2-4 дня уже будет окончательная версия, которую подтвердят россияне со своими замечаниями, и мы сможем выйти на следующий раунд переговоров", – отметил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций, на которой обсудили войну в Украине.

За итогам встречи советник руководителя ОПУ и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые приняла к рассмотрению РФ. Странами-гарантами безопасности для Украины, которые могут подписать многосторонний договор, могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.

Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

При этом по результатам переговоров отмечалось, что вопросы по ОРДЛО и Крыма не урегулированы, потому что пока гаранты не будут работать на эти территории.

Относительно Крыма, Украина предложила прописать его отдельным пунктом в договоре, который будет предусматривать, что наше государство и РФ будут проводить переговоры по оккупированному полуострову в течение до 15 лет, и в это время не должно быть никаких военных действий.

Однако уже 30 марта у президента РФ Владимира Путина заявили, что отвергают возможность вести переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, обсуждать этот вопрос им якобы "российская конституция запрещает".

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