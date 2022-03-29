РФ должна уйти из Украины: Зеленский назвал ключевое условие переговоров

Владимир Зеленский / Офис президента ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Вооруженные силы Украины являются единственной гарантией выживания страны.

"Оборона Украины - это задача сейчас номер один, а все остальное – производное от этого. Именно на таком фундаменте рассматриваю и сообщения о переговорном процессе, который продолжается на разных уровнях с представителями Российской Федерации. Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это - реальность. Это - факты. Поэтому Вооруженные силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это на сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства", - заявил он в своем видеообращении.

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что позитивные сигналы с переговоров с РФ не заглушают разрывы российских снарядов.

По его словам, украинская сторона понимает все риски и не видит оснований для доверия словам, что звучат от тех или других представителей государства, которое продолжает воевать.

"Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс. В той мере, в какой это действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет. Это четкие принципы. Это четкое видение возможного результата. А тем в социальных сетях, кто воспринимает слова так, будто это уже факты, хочу напомнить одно: мы живем в демократическом государстве и воюем за нашу свободу. За свободу для нашего народа. Поэтому любые решения, которые имеют значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем нашим народом. Мудрым народом Украины", - добавил Зеленский.

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Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

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