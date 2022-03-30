У Путина заявили, что не будут обсуждать с Украиной статус Крыма

Пресс-секретарь российского диктатора говорит, что судьбу Крыма им якобы "запрещает обсуждать конституция РФ".
У президента РФ Владимира Путина отвергают возможность вести переговоры с Украиной относительно статуса оккупированного Крымского полуострова.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, обсуждать этот вопрос им якобы "российская конституция запрещает". Об этом Песков заявил во время брифинга, пишет "РБК-Украина".
"Крым – это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбу территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции", – Песков.
Кроме этого, спикер российского диктатора заявил представителям медиа, что не будет с ними обсуждать нюансы переговоров России с Украиной.
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций, на которой обсудили войну в Украине.
За итогам встречи советник руководителя ОПУ и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что были зафиксированы важнейшие договорные позиции, которые приняла к рассмотрению РФ. Странами-гарантами безопасности для Украины, которые могут подписать многосторонний договор, могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.
По словам украинского нардепа и участника переговоров от Украины Давида Арахамии, Украина предложила прописать Крым отдельным пунктом в договоре, чтобы иметь возможность проводить с РФ переговоры относительно статуса полуострова в дальнейшем.
"В течение 15 лет будем с Россией проводить переговоры о полуострове, а в течение этого времени никаких военных действий. Что касается ОРДЛО, то это тоже отдельный пункт", – пояснил Арахамия, какой пункт предлагает прописать в договоре Украина.
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