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Арахамия назвал условие подписания мирного договора с Россией

30 марта 2022, 13:35

Россия должна полностью вывести свои войска с территории Украины, сказал глава украинской делегации на переговорах с РФ, нардеп Давид Арахамия.

Давид Арахамия
Давид Арахамия / Фото facebook.com/david.braun

Подписание мирного договора с Россией возможно при условии полного вывода армии РФ с той территории Украины, которую она контролировала по состоянию на 23 февраля.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах, нардеп Давид Арахамия в интервью РБК-Украина.

"Когда мы выйдем на условное подписание договора или момент, когда его уже можно серьезно обсуждать, они должны будут полностью уйти. И тогда уже сядем его подписывать, визировать или парафировать. Это международный предохранитель, не просто наши требования или просьбы, а необходимые условия, чтобы обеспечить рабочее подписание этого документа", - сказал Арахамия.

По словам нардепа, самый сложный вопрос на на переговорах - это вопрос временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На переговорах его пока что даже не обсуждали.

"Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем остальным вопросам", - уточнил депутат.

Он также подчеркнул, что оккупационные войска должны будут покинуть, в том числе юг Херсонской области - так называемый "коридор" до Крыма.

"По каждому вопросу решение прорабатываем отдельно, но подписывать что-то можем только целиком и в комплексе. Если этого нет, то теряется смысл всего разговора. Они у себя тоже эту позицию поддержали и решили, что да, вот так и идем", - пояснил Арахамия.

Переговоры Украины и России

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Тем временем постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.

По его словам, Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон для того, чтобы война завершилась в ближайшее время. При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.

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