На Запорожье ВСУ уничтожили 18 оккупантов и "поджарили" вражескую технику

Разгромлена российская техника / Фото иллюстративное, Полтавская ОГА

Украинские воины за минувшие сутки, 29 марта, "отминусовали" для россиян ряд техники. В частности, защитники Украины уничтожили один танк, 5 бронетранспортеров и одну реактивную систему залпового огня "Град".

Кроме этого, были ликвидированы 18 оккупантов, и еще восемь получили ранения, сообщает Запорожская областная военная администрация.

Украинские защитники продолжают героически противостоять врагу возле Запорожья и в области, отмечают в ОВА. Оккупанты пытаются продвигаться в направлениях населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, однако успеха в своих стараниях они не имеют.

За сутки враг обстрелял населенный пункт Новоивановка. Ранения получили трое местных жителей, среди них один несовершеннолетний. Из-за обстрелов также были повреждены здания, инфраструктура и дороги городов Гуляйполе и Орехов.

Захватчики в Запорожской области также пытаются распространять дезинформацию о том, что Украина якобы умышленно отключила мобильную связь и интернет по береговой линии и "оставила людей россиянам". Как отмечают в ОВА, похожая антиукраинская пропаганда ведется во всех временно оккупированных городах региона.

Ранее сообщалось, что на Запорожье кадыровцы сначала расстреляли, а затем переехали танком автомобиль Укрпочты, который развозил людям пенсии. Двое работников, которые были в авто, погибли.

Напомним, советника главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза боевых действий продолжается и продлится "еще неделю, может, и больше".

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