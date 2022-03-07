Расстреляли и переехали танком: на Запорожье кадыровцы жестоко убили работников Укрпочты

Российские военные расстреляли и переехали танком двух работников Укрпочты / Фото иллюстративное, Reuters

На Запорожье кадыровцы сначала расстреляли, а затем переехали танком автомобиль Укрпочты, который развозил людям пенсии. Двое работников, которые были в авто, погибли.

О событии, которое произошло 5 марта, рассказала в понедельник, 7 марта, Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"Сотрудники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк", – говорится в сообщении.

Чтобы пропустить вражескую технику, водитель взял немного вправо. Но после этого российские оккупанты издалека открыли огонь по гражданскому авто, а потом еще и переехали его. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле почты, погибли.

Работники Укрпочты 6 марта поехали на место трагедии, поскольку надеялись, что возможно кто-то выжил. Однако их надежды не оправдались. На месте они успели сделать фото, и сразу были вынуждены оттуда уехать, ведь приближалась вражеская военная техника.

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Тела погибших пока забрать невозможно.

"Разбитая машина с телами погибших осталась стоять в поле. По словам работников Укрпочты – это были военные-кадыровцы. В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна", – отмечается в сообщении.

Ранее Главред рассказывал о 11-летнеем мальчике, который сам смог добраться из Запорожья до украинско-словацкой границы. Там ему помогли волонтеры. Ребенок был вынужден бежать от войны, при этом родители мальчика были вынуждены остаться в Украине.

Напомним, Запорожская АЭС и сам город Энергодар, где она расположена, находятся под контролем оккупантов. Враг использует атомную электростанцию как военную базу. В частности, на ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков – в самом Энергодаре.

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